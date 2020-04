Pirelli, partenaire de l’ERC, soutient les efforts face au COVID-19

Pirelli, fournisseur officiel de pneus du Championnat FIA ERC3 Junior, joue son rôle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 près de sa base en Italie.

Le siège mondial de l'entreprise, situé à Milan, se trouve dans l'une des régions les plus touchées du pays, la Lombardie. Pirelli a organisé des collectes de fonds et la distribution d'équipements médicaux essentiels, notamment des ventilateurs, des masques et des tabliers, pour tenter de lutter contre la maladie.

Pirelli a également arrêté la production et le lancement de son célèbre calendrier (pour la deuxième fois seulement de son histoire) et a fait don de 100.000 euros supplémentaires destinés au calendrier pour lutter contre le coronavirus, ce qui porte la valeur totale des engagements de la marque et de son personnel à plus d'un million d'euros.

Ses employés ont également donné de leur temps en tant que bénévoles dans diverses fonctions. L'un d'entre eux est le directeur de la Formule 1 de Pirelli et pilote automobile Mario Isola, qui est ambulancier bénévole – mais ce n'est pas nouveau pour Isola, qui conduit des ambulances depuis plus de 30 ans (ainsi que des voitures de rallye pour le plaisir, lorsque son emploi du temps le lui permet).

Mais aujourd'hui, son travail caritatif, comme celui de tous les employés de Pirelli, prend une toute autre signification, car l'Europe veut prendre le dessus sur la pandémie.

"Le sport automobile s'est peut-être arrêté pour l'instant, mais chez Pirelli, nous travaillons tous aussi dur que jamais", assure Mario Isola. "Non seulement dans nos emplois ordinaires, mais aussi pour relever le défi auquel nous sommes tous confrontés. De mon point de vue, j'effectue toujours le même travail d'ambulancier bénévole et je fais ce que je peux pour aider. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus que les gens ne tombent pas malades comme d'habitude, donc le bénévolat, quel que soit le rôle, devient encore plus important, et j'ai donné tout mon temps à l'ambulance."

