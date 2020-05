Pourquoi il y aura double dose de plaisir à Ostie en ERC

-

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes se rendra non pas une mais deux fois dans la station balnéaire d'Ostie cette année.

Le Rally di Roma Capitale, qui s'apprête à accueillir la première épreuve de la saison de l'ERC du 24 au 26 juillet, devrait donner de plus en plus d'importance à Ostie avec des spéciales prévues lors de la première et de la dernière journée de cette épreuve sur asphalte.

Auparavant, Ostie avait l'honneur d'accueillir les spéciales décisives un dimanche soir. Mais si cette tradition sera maintenue à partir de 19h15, heure locale, le 26 juillet, les deux premières spéciales du rallye auront également lieu à Ostie à partir de 19h40, le vendredi 24 juillet. Les quatre spéciales seront toutes situées à proximité immédiate de la mer.

