Du 18 au 20 novembre, le Rally Islas Canarias accueille la manche décisive du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021. Il s’agit de la dernière épreuve de l’ERC promue par Discovery Sports Events (anciennement Eurosport Events) avant que le relais ne soit transmis à WRC Promoteur à partir de la saison prochaine.

L’ESSENTIEL

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes, manche 8 sur 8*

Quand :18-20 novembre

Où : Las Palmas de Gran Canaria

Spéciales : 17

Distance chronométrée :197,27 kilomètres

Distance en liaison :371,06 kilomètres

Distance totale :568,33 kilomètres

Surface : Asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 6 (2013, 2016-2020)

*Compte aussi pour : ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, classement Teams du Championnat d’Europe FIA des Rallyes, Abarth Rally Cup

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta R5 MkII)Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)Le rallye en 100 motsLes spéciales montant et descendant à un rythme fréquent, les pilotes font très attention aux vitesses et trajectoires en virage pour s’assurer un élan optimal. Réglages et notes précis sont essentiels. Une des caractéristiques notables des spéciales est leur surface abrasive, faite en partie à partir de lave volcanique. Cela signifie que les niveaux d’adhérence sont élevés et restent constants s’il pleut, bien que l’usure des pneus puisse augmenter. Cependant, les possibilités de couper des virages étant limitées, les routes restent relativement propres. Revenu au calendrier ERC en 2016, ce rallye offre de nombreux défis et attire de nombreux spectateurs.Même si que de nombreux noms de spéciales et de lieux seront familiers à beaucoup, de nombreuses modifications ont été apportées à la 45e édition du Rally Islas Canarias. Le parcours a été considérablement remanié, et les Essais Libres comme la Spécialie de Qualification de Telde sont également nouveaux pour 2021.L’étape d’ouverture du vendredi 19 novembre comprend deux visites à Valsequillo (11,91 kilomètres), San Mateo (13,86 kilomètres), Tejeda (13,66 kilomètres) et Santa Lucía (12,94 kilomètres), ainsi qu’un passage dans la rue de Las Palmas de Gran Canaria (1,53 kilomètre), qui complète la première journée d’action.L’étape décisive du samedi comprend deux visites à Arucas (7,18 kilomètres), Moya (12,96 kilomètres) et Valleseco (14,56 kilomètres), tandis qu’il y a deux versions de l’étape de Telde - Telde Tradición del Motor (10,39 kilomètres) et Telde Ciudad Deportiva (11,11 kilomètres).Vendredi, le premier passage de Valsequillo (SS1) et le deuxième passage de Santa Lucía (SS8) seront diffusés en direct sur Facebook et YouTube . Samedi, Valleseco 1 (SS12) et Telde Ciudad Deportiva (SS17) seront diffusés en direct sur Facebook et YouTube . Cliquez ICI pour l’itinéraire de l’événement.Après sept manches, de nombreux titres FIA sont encore en jeu sur cette épreuve uniquement sur goudron, qui est un pilier de l’ERC depuis plusieurs saisons ainsi qu’une manche du S-CER Supercampeonato de la fédération espagnole RFEDA.Pour l’occasion, l’organisateur de l’événement, le Club Deportivo Todo Sport, a réuni 72 équipages, dont 52 participeront au rallye international principal et 37 pourront prétendre à des points ERC. Cliquez ICI pour voir la liste des engagés., la “tête de série” numéro un, et, champion ERC3/ERC3 Junior en 2019, sont embarqués dans une bataille pour terminer en dauphin du champion provisoireau classement général. Pilotes de Škoda Fabia Rally2 Evo et membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, le double champion de Pologne Marczyk et Llarena, soutenu par le Rallye Team Spain, sont deux des plus brillants espoirs du rallye international.Tous deux tenteront de suivre les traces d’une des nouvelles stars en Championnat du Monde des Rallyes qu’est, vainqueur du Rally Islas Canarias l’an dernier, tandis que leurs copilotes respectifsetsont en lice pour remporter le classement Copilotes du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.est à la lutte avecpour la couronne en ERC2, l’un et l’autre au volant d’une Suzuki Swift équipée du kit Rally2, tandis que, pilote d’une Peugeot 208 Rally4, s’est fixé comme seul objectif de battre le leader actuel,(Renault Clio Rally4) en ERC3. Franceschi, quant à lui, a du terrain à rattraper s’il veut priver(Ford Fiesta Rally4) du titre ERC3 Junior et de la chance de remporter le volant d’une Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli et préparée par M-Sport Poland pour disputer l’ERC Junior en 2022.profitera du Rally Islas Canarias pour fêter son titre provisoire de champion ERC Junior, tout en se préparant à prendre part au Junior WRC en 2022 au volant d’une Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli. Avec un avantage irrattrapable en Abarth Rally Cup,visera les points en ERC2 au Rally Islas Canarias, au volant d’une Abarth 124 rally équipée de Pirelli. Le classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA a été décidé en faveur du Toksport WRT au Rallye de Hongrie.Après avoir manqué la manche hongroise en raison d’un manque de financement,, le champion ERC 2018 et 2020, retrouve le volant de sa Citroën C3 Rally2 habituelle. Le Russe est en lice pour remporter le Rally Islas Canarias une quatrième fois, un résultat qui le placerait juste derrière le légendaireen tant que pilote le plus titré sur cette épreuve.Avec des voitures de catégories Rally2, Rally3, Rally4 et Rally5 – ainsi que des Rally2 Kit – sur la liste des engagés, le Rally Islas Canarias souligne l’importante de l’ERC en représentant la pyramide des voitures de rallye de la FIA et la voie de progression qu’elle offre aux jeunes pilotes visant le sommet de la discipline après avoir gravi les échelons depuis le niveau national. Si l’ERC se concentre sur ces espoirs, il reste ouvert à tous les pilotes, quels que soient leur âge ou leur expérience.Administré par la FIA, l’ERC est la compétition de référence avant le Championnat du Monde des Rallyes et bénéficie d’un programme de diffusion mondial comprenant une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport. Quatre spéciales de chaque manche de l’ERC sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube , tandis qu’ERC Radio est à l’antenne sur tous les rendez-vous.Courue pour la première fois en 1977 sous l’appellation de Rally El Corte Inglés, du nom du plus grand centre commercial de Gran Canaria et sponsor de l’événement, l’épreuve a été intégrée au championnat d’Espagne en 1979.Elle a été promue en championnat d’Europe, avec le coefficient 10, en 1982 avant d’en devenir une manche à part entière en 2013. Le rallye est toujours présent au calendrier de l’ERC depuis 2016.Rebaptisé Rally de Canarias et déplacé au sud de Gran Canaria pour 2002, l’événement est revenu à Las Palmas en 2004. Le nom Rally Islas Canarias a été adopté en 2009, avant un passage dans l’Intercontinental Rally Challenge en 2010.Le rallye compte un certain nombre d’anciens vainqueurs de renom, dont Didier Auriol, Piero Liatti et Carlos Sainz qui y a signé cinq victoires consécutives dans les années 1980.Islas Canarias vient du latin Insula Canaria, ou île des chiens, qui étaient censés être un type de phoque moine, tandis qu’un plat de choix dans les îles Canaries est la, faite de poulet, de bœuf, de pommes de terre et de haricots.