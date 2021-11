La tentative de Nil Solans de terminer dans les six premiers lors de la manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021 est terminée après que l’Espagnol a accidenté sa Hyundai i20 R5 lors de l’avant-dernière spéciale du Rally Islas Canarias.

Pilotant pour l’équipe MRF Tyres, Solans était à 9,4s d’Iván Ares au départ de l’ES16 mais il a terminé ce secteur chronométré avec d’importants dégâts à l’avant et à l’arrière de sa voiture.



“Nous avons touché quelque chose à l’extérieur et cassé la roue arrière, puis nous avons heurté une barrière”, a déclaré Solans après avoir terminé la spéciale en 1min46s de plus que le vainqueur de celle-ci et leader du rallye, Alexey Lukyanuk.



Après des réparations rapides, Solans et son copilote Marc Martí – qui ont été les plus rapides avec Lukyanuk et Alexey Arnautov dans l’ES14 – ont pu se rendre au départ de la dernière spéciale de l’épreuve, qui devait débuter à 15h39 heure locale.



Photo :Neil Cole/ERC Radio

