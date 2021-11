Alexey Lukyanuk s’est illustré lors de la manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021 en remportant une victoire éclatante au Rally Islas Canarias avec le Saintéloc Junior Team.

Avec son compatriote Alexey Arnautov à ses côtés, le Russe a été le plus rapide sur 16 des 17 spéciales au volant de sa Citroën C3 Rally2 équipée de Pirelli, menant de bout en bout et ne mettant jamais une roue de travers dans sa quête de gloire. Ce résultat, qui intervient au début du week-end des volontaires de la FIA, est sa quatrième sur l’épreuve de Las Palmas et le place à un succès sur Gran Canaria de la légende du rallye Carlos Sainz sur la liste des vainqueurs de cette épreuve.

“Nous sommes vraiment fiers de notre performance et nous devons dire un grand merci à notre équipe et à nos ingénieurs pour cette bonne voiture, ainsi qu’à Pirelli dont les pneus sont probablement les meilleurs pour ces conditions”, a déclaré Lukyanuk, champion ERC 2018 et 2020. “Je dois dire merci à mon copilote pour avoir lu les notes aussi rapidement sur ces spéciales. Pour ma part, je suis heureux de ma régularité et de mon rythme. C’était presque le week-end parfait.”

Lukyanuk a atteint l’arrivée avec 52,3 secondes d’avance sur Efrén Llarena, le pilote du Rallye Team Spain s’assurant la deuxième place provisoire du classement final de l’ERC 2021 derrière le champion provisoire Andreas Mikkelsen**, qui s’est emparé de cette couronne très convoitée lors du Rallye de Hongrie le mois dernier. Cette épreuve sur goudron a malgré tout connu un dénouement passionnant, puisque Miko Marczyk (ORLEN Team) a terminé juste derrière Llarena dans l’épreuve et au classement ERC, après une bataille qui a fait rage jusqu’à la dernière spéciale.

En accompagnant Llarena jusqu’à la deuxième place, Sara Fernández est devenue la première femme de l’histoire à remporter le classement Copilotes du Championnat FIA d’Europe des Rallyes**, avec une avance de deux points sur le Polonais Szymon Gospodarczyk.

Javier Pardo et Adrián Pérez ont remporté le titre FIA ERC2 dès leur première tentative sur une Suzuki Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica. Ils ont terminé leur première saison dans le championnat en remportant une sixième victoire de catégorie après que leurs équipiers Joan Vinyes et Javier Mercader ont abandonné dans l’avant-dernière spéciale en raison d’une panne mécanique.

Au volant de la Renault Clio Rally4 qu’il partageait avec Anthony Gorguilo, Jean-Baptiste Franceschi a terminé une saison impressionnante en remportant les championnats FIA ERC3 et FIA ERC3 Junior**. Il a devancé Pep Bassas (Rallye Team Spain, Peugeot 208 Rally4) dans le premier et le Finlandais Sami Pajari (Porvoon Autopalvelu, Ford Fiesta Rally4) dans le second. Ses performances au cours de l’année ont également permis au Toksport WRT de célébrer sa victoire au classement Teams du Championnat d’Europe FIA des Rallyes** lors de la manche précédente en Hongrie.

Derrière Lukyanuk, Llarena et Marczyk, Simone Campedelli s’est classé quatrième pour l’équipe MRF Tyres. Enrique Cruz, champion des Canaries, a terminé cinquième à 5,3 secondes. Iván Ares a pris la sixième place, suivi de Surhayén Pernia, Luis Monzón, Jan Solans et Yeray Lemes.

Anthony Fotia a remporté l’ERC et ERC3 Junior pour ses débuts au Rallye Islas Canarias, soulignant ainsi son potentiel après avoir quitté la compétition nationale en France. Carlos David García a remporté l’Abarth Rally Cup pour son retour dans la catégorie.

Le Rallye Islas Canarias était la huitième et dernière manche de la saison 2021 de l’ERC, neuvième et dernière campagne promue par Discovery Sports Events (anciennement Eurosport Events) avant qu’elle ne passe le relais à WRC Promoter pour se concentrer sur son portefeuille croissant de championnats sur deux et quatre roues.

Cette campagne a mis fin à une ère de succès, avec des batailles de haut en bas de l’échelle entre certains des jeunes talents les plus brillants du rallye, ainsi que des pilotes expérimentés et d’autres de niveau national. La liste impressionnante des participants a également permis de mettre en valeur la pyramide des voitures de rallye de la FIA, avec des autos de types Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, Rally2 Kit et RGT en action pendant deux jours de compétition intense sur la spectaculaire île de Gran Canaria.

Plus d’informations à suivre.

