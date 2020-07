Torn impose la Ford Fiesta Rally4 en ERC3 et ERC3 Junior après un final haletant

-

Ken Torn a signé un doublé mémorable en ERC3 et ERC3 Junior avec sa Ford Fiesta Rally4 au Rally di Roma Capitale qui ouvrait le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020, après un duel passionnant avec Pedro Antunes.

Pilotant une Peugeot 208 Rally4 équipée de pneus Pirelli, Antunes s'est emparé de la tête aux dépens de Torn à deux spéciales de l'arrivée, avant de sortir dans la toute dernière.

Lui aussi en Pirelli, Torn s'est donc imposé alors que Pep Bassas, du Rallye Team Spain, a hérité de la deuxième place. Amaury Molle a dû lutter dans les dernière spéciales avec des soucis techniques sur sa 208 de l'ancienne spécification, le Belge étant récompensé par une belle troisième place.

“Toute la journée a été si intense, j'ai attaqué tout le temps très fort, au-delà de la limite, et c'est facile alors de commettre quelques erreurs”, a déclaré Torn, vice-champion de la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli l'année dernière. “Je suis désolé pour Pedro mais content. Je ne sais pas où est le gain sur asphalte car je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais ça met bien sûr en confiance pour le prochain rallye car nous sommes restés longtemps sans courir et devons retrouver le rythme au volant. Quand Pedro m'a dépassé, je n'ai pas vraiment pensé quoi que ce soit et on a juste essayé de faire au mieux. Nous n'étions pas venus ici pour attaquer mais pas pour se balader non plus, on a fait le maximum et signé quelques très bons temps.”

Le champion d'Italie Junior Marco Pollara s'est classé quatrième devant Nikolai Landa et Rachele Somaschini. Pedro Almeida et Dennis Rådström sont repartis après avoir abandonné le samedi pour finir septième et huitième respectivement.

Un souci de freins a causé la sortie de route d'Adam Westlund dans l'ES11 alors qu'il occupait la cinquième place. Un souci électrique a arrêté William Creighton dans l'ES10, et Miika Hokkanen est sorti de la route dans l'ES3 après un souci de direction. Sergio Cuesta s'est retiré sur une casse moteur dans l'ES6.

