Joan Vinyes a capitalisé sur sa connaissance du Rally Islas Canarias pour prendre la tête de l’ERC2 dès la première spéciale de ce vendredi, tandis que Javier Pardo, son coéquipier chez Suzuki Motor Ibérica, a vu ses espoirs d’une sixième victoire consécutive anéantis par une perte de puissance dans l’ES2.

Bien qu’ayant été dépassé dans cette spéciale par son rival Dmitry Feofanov alors qu’il roulait à vitesse réduite vers l’arrivée, l’Espagnol a rapidement retrouvé sa vitesse dans l’ES3 après des réparations – au point de renvoyer Feofanov à la troisième place de la catégorie dans l’ES6. Et le titre étant la priorité pour Pardo sur sa manche locale du championnat, il était plus qu’heureux que Vinyes mène le classement.



“Sur une course, il est possible d’être malchanceux, mais le reste de la saison a été très bon et je suis heureux que Joan et Jordi [Mercader] soient en tête”, a-t-il déclaré.



Vinyes a ajouté :“Ça a été une bonne journée et la voiture est fantastique. Nous avons beaucoup d’avance sur le deuxième.”



Cet avantage sur le leader en Abarth Rally Cup, Carlos David García, est de 1min51,3s après neuf spéciales. Pardo est à 1min11,6s de García, en troisième position.



Le nouveau venu Serhii Potiiko est quatrième sur une Škoda Fabia R4 en spécification Rally2 Kit de Proracing Rally Team, tandis que les espoirs de titre de Feofanov ont subi un nouveau revers lorsqu’il a dû changer un pneu endommagé dans l’ES8.



Les débuts de Tibor Érdi Jr sur une deuxième Fabia R4 se sont terminés avant même d’avoir commencé, le Hongrois ayant heurté un mur avec l’arrière droit de sa voiture 50 mètres après le départ de l’ES1. Dariusz Poloński, le vainqueur de l’Abarth Rally Cup de cette année, a abandonné dans l’ES2 en raison d’un problème électrique.

