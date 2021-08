Voilà ce qui s'appelle finir en beauté. Les Français sont allés chercher le titre olympique en fleuret par équipes dimanche, lors de la dernière épreuve de cette semaine de compétition à Chiba. Un vrai bijou. En finale, Erwann Le Péchoux, Enzo Lefort et Julien Mertine ont dominé de la tête et des épaules l'équipe russe lors d'une finale pleine de maîtrise. 45 touches à 28, il n'y a pas eu photo. Une douce revanche après la finale perdue à Rio en 2016 face à cette même équipe, mais aussi après les défaites chez les filles ces derniers jours, ici à Tokyo, des sabreuses et des fleurettistes, battues en finale par la Russie.

