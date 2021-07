Manon Brunet ne voulait surtout pas revivre ça deux fois. Il y a cinq ans, à Rio de Janeiro, la Française avait atteint les demi-finales du tournoi de sabre. A 20 ans, pour ses premiers Jeux, la performance était remarquable. Mais après avoir entrevu le podium, elle avait terminé au pied de celui-ci. Sa quatrième place, synonyme de médaille en chocolat, était à la fois porteuse de frustration sur le moment et d'espoir pour l'avenir. L'avenir, c'était ce lundi, à Tokyo, cinq ans plus tard, et il a eu la couleur du bronze.

A Chiba, la tireuse du CE Orléans a retrouvé le dernier carré après un parcours époustouflant, notamment en quarts de finale, où elle a étrillé la Russe Olga Nikitina, 15 touches à 5. Mais le spectre carioca a resurgi avec sa défaite en demie, contre une autre Russe, Sofia Pozdniakova, championne du monde en 2018. Le match pour la troisième place valait donc très cher pour Manon Brunet, car finir deux fois de suite au pied de la boite aurait relevé du cauchemar.

