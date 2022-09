Extreme E

Extreme E - Loeb et Gutierrez s'imposent au Chili

EXTREME E CHILI - Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez ont remporté dimanche leur deuxième victoire en Extreme E cette saison à Antofagasta, au Chili. Les deux pilotes ont franchi la ligne en deuxième position derrière Tanner Foust et Emma Gilmour. Mais ces derniers ont reçu deux pénalités et ont finalement été rétrogradés à la 5e place. L'Extreme E est à suivre sur Eurosport.

00:01:08, il y a 2 heures