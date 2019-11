BMW Motorrad World Endurance Team vise plus haut

L’équipe officielle BMW Motorrad World Endurance Team annonce un nouveau trio pour briller à Sepang. La S 1000 RR #37 sera confiée à Ilya Mykhalchyk, Kenny Foray et Markus Reiterberger.

Après une très belle entrée en troisième position au Bol d’Or pour sa première apparition en Championnat de Monde FIM EWC, le BMW Motorrad World Endurance Team vise encore plus haut avec un nouveau trio de pilotes au départ des 8 Hours of Sepang le samedi 14 décembre en Malaisie.

Aux côtés de l’expérimenté Français Kenny Foray, champion du monde d’Endurance 2014, et le très rapide Ukrainien Ilya Mykhalchyk, auteur du meilleur tour en course au Bol d’Or et double champion IDM Superbike en Allemagne, l’équipe BMW officielle vient d’annoncer l’arrivée de Markus Reiterberger.

Le pilote allemand de 25 ans a, lui aussi, à son palmarès deux titres de champion IDM Superbike, un titre en European Superstock en 2018 et une 14e place en Championnat du Monde FIM Superbike en 2019.

Depuis 2014, Markus Reiterberger a également acquis une solide expérience en Endurance. Lors de sa dernière apparition au Bol d ‘Or 2017 avec Wepol BMW Penz13, il a terminé sur la deuxième marche du podium.

Le trio Kenny Foray, Ilya Mykhalchyk et Markus Reiterberger se présente donc à Sepang avec un sérieux profil de favori à la victoire.

Werner Daemen, team manager

« Je suis très heureux que Markus puisse rouler avec nous à Sepang. Fort de l’expérience acquise en Championnat du Monde Superbike et de son talent, il sera un formidable soutien pour Kenny et Ilya. Markus a été très rapide à Sepang en 2016 où il avait presque terminé sur podium. Il pourrait faire la différence à nos côtés. »

Markus Reiterberger

« Je tiens à remercier Werner et son équipe de me permettre de rouler à Sepang. Je suis très impatient d’y retourner. C’est un circuit magnifique où j’ai fait mon meilleur résultat en championnat du monde Superbike en 2016. Peu avant l’arrivée, j’étais en 4e position quand j’ai dû abandonner sur problème technique. J’ai de bons souvenirs de Sepang. La piste offre beaucoup de grip et je pense que nous sommes en mesure de faire un bon résultat. J’ai deux solides coéquipiers et nous ferons tout pour décrocher le meilleur résultat possible. »

