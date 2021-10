En essais libres des 6 Hours of Most jeudi matin, BMW Motorrad World Endurance Team devance le YART – Yamaha Official EWC Team, F.C.C. TSR Honda France et Yoshimura SERT Motul. C’était la première confrontation des équipes face au chrono sur le circuit de Most.

La piste était fraiche ce matin à Most malgré le soleil. Avec 19°C au sol et 12°C dans l’air, les pilotes ont dû modérer leurs ardeurs sur le tracé de Most.

Quatre équipes officielles ont pourtant pris les devants en signant des chronos sous la barre de 1’35.

Assez logiquement car récemment en test sur la piste de Most, BMW Motorrad World Endurance Team a bouclé le meilleur tour grâce à Markus Reiterberger en 1’34.057 devant le YART – Yamaha Official EWC Team en 1’34.381. L’équipe autrichienne Yamaha a également roulé régulièrement sur la piste tchèque.

Avec le troisième chrono en 1’34.391, F.C.C. TSR Honda France crée la bonne surprise. L’équipe japonaise n’a jamais posé une roue à Most et affiche des grandes ambitions sur cette finale FIM EWC 2021.

Elle devance Yoshimura SERT Motul, l’actuel leader du championnat du Monde FIM EWC, qui a bouclé son meilleur tour ce matin en 1’34.949.

L’équipe polonaise Wójcik Racing Team signe la 5e meilleure performance devant VRD Igol Experiences, seule équipe encore en mesure de disputer le titre mondial à Yoshimura SERT Motul, et Moto Ain qui veut boucler sa première saison EWC en beauté avec Randy de Puniet, Loris Baz et Corentin Perolari.

Maco Racing Team prend la 8e position malgré une chute d’Anthony West en fin de séance. ERC Endurance-Ducati et Webike SRC Kawasaki France Trickstar complètent le Top10 de ces essais libres.

Les meilleures équipes Superstock pointent à partir de la 13e position. Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore devance le team tchèque TME Racing et le No Limits Motor Team.

Les deux séances d’essais qualificatifs auront lieu dès cet après-midi à Most. On connaitra la pole position des 6 Hours of Most dès 18 heures aujourd’hui.

