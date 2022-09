. 1922: Zind, à jamais le premier

Cramponné à sa Motosacoche, une marque suisse, le Français Tony Zind franchit la ligne d'arrivée du Bol d'Or à Vaujours (Seine-Saint-Denis), et devient le premier vainqueur du Bol d'Or le 28 mai 1922.

Dans une France encore meurtrie par la 1re Guerre Mondiale, l'existence de cette course d'endurance, dans laquelle les concurrents doivent se débrouiller seuls sur des chemins cahoteux et poussiéreux, confère une bulle de liberté et d'allégresse aux participants.

La moyenne de 52 km/h réalisée par Zind met en lumière les techniques rudimentaires des machines de l'époque, encore lestées d'un guidon atrophié et de roues semblables à celles de bicyclettes.

. 1931: Joséphine Baker en vedette

Au faîte de sa gloire dans les années folles, la chanteuse américaine, qui sera naturalisée française en 1937, se rend sur le circuit forestier de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) où elle assiste au succès du Français Germain Patural sur Velocette, une marque anglaise.

"A l'époque, c'est un peu comme si vous aviez un Brad Pitt qui se pointait à une course Formule 1. Elle fait un tour en side-car, elle perd une pompe", raconte Christian Batteux, le rédacteur en chef adjoint de "Moto-Revue" et auteur du livre "100 ans du Bol d'Or".

. 1980: le SERT, naissance d'un mythe

Trois ans après le déménagement du Bol d'Or du circuit Bugatti au Mans sur le circuit Paul-Ricard au Castellet (Var), la marque japonaise Suzuki, représentée par le Team SERT, signe son premier succès le 21 septembre 1980.

Le duo de pilotes français Pierre-Etienne Samin et Franck Gross rend ainsi hommage au co-fondateur du SERT, Jean-Bernard Peyré, mort trois semaines avant dans un accident de voiture. Dominique Méliand, son meilleur ami et co-fondateur de SERT, soulève son premier trophée sur le circuit Paul-Ricard (Var).

"Les vainqueurs ont dit au fur et à mesure de la course qu'ils sentaient une ombre bienveillante au-dessus du circuit. Cette victoire a lancé l'histoire du SERT", affirme Christian Batteux.

. 1994: Sarron, la fratrie récompensée

Pour la première fois dans l'histoire du Bol d'Or, deux frères, Christian et Dominique Sarron, accompagnés du Japonais Yasutomo Nagai (Yamaha), s'imposent sur le circuit Paul-Ricard.

Une belle récompense pour Dominique Sarron, l'un des pilotes emblématiques de l'épreuve, qui vient ponctuer 25 ans de carrière, au cours de laquelle il a remportée sept éditions du "Bol".

. 2019: Philippe, une fin en apothéose

Un mois et demi après la retraite de Dominique Méliand, son ancien manager avec lequel il a gagné huit Bols d'Or, le pilote français Vincent Philippe conclut une carrière de près de deux décennies par une victoire aux côtés d'Etienne Masson et Gregg Black (Suzuki).

Dans une édition marquée par des précipitations importantes, qui ont obligé les organisateurs à suspendre la course dans la nuit, Suzuki a démontré la fiabilité de sa mécanique sur une piste détrempée et ainsi offrir à Philippe son 9e et dernier "Bol".

