Bras de fer annoncés en Allemagne

Les enjeux et les objectifs différents des animateurs du championnat du monde FIM EWC laissent entrevoir ce week-end une course forte en émotion et en rebondissements aux 8 Hours of Oschersleben. Les bras de fer se jouent en tête entre Honda et Yamaha mais BMW voudra briller sur son terrain et Suzuki et Kawasaki ont des revanches à prendre sur le sort.

Le F.C.C. TSR Honda France arrive en tête du classement provisoire FIM EWC 2017-2018 à Oschersleben mais le clan Yamaha se serre les coudes pour lui couper la route vers le titre mondial. L’équipe japonaise est prise en tenaille entre les deux équipes officielles Yamaha. Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook au guidon de la Honda #5 vont surtout devoir résister à la pression pour s’imposer devant le GMT94 Yamaha à Oschersleben afin de conserver sa position de leader avant la grande finale aux Suzuka 8 Hours.

Autre adversaire de taille, le YART Yamaha, vainqueur des 8 Hours of Slovakia Ring le mois dernier, vise un nouveau succès avec Broc Parkes, Marvin Fritz et Max Neukirchner. L’équipe autrichienne ne peut plus prétendre à la couronne mondiale après ses deux résultats blancs au Bol d’Or et aux 24 Heures Motos et joue donc sans retenue pour la victoire. Le GMT94 Yamaha, Champion du monde en titre, a terminé dans le sillage du YART Yamaha en Slovaquie. A un point seulement du F.C.C. TSR Honda France, l’équipe française doit la devancer pour prendre la main au classement du championnat avec David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio.

Une autre CBR 1000 RR va se mêler à la bagarre en tête. Le Honda Endurance Racing, sur les podiums du Bol d’Or et des 24 Heures Motos et 4e en Slovaquie, joue sur deux tableaux, une victoire à Oschersleben avec Sébastien Gimbert, Gregory Leblanc et Erwan Nigon et sa place dans le trio de tête au championnat du monde FIM EWC 2017-2018.

BMW dans son jardin

En Allemagne, les deux équipes BMW en vue vont s’appliquer à briller sur leur terrain. Les S1000RR du NRT48 et le Mercury Racing ont terminé respectivement 5e et 6e en Slovaquie. L’équipe allemande officielle NRT48 aligne Kenny Foray, Stefan Kerschbaumer et Lucy Glöckner en Allemagne et affiche déjà ses ambitions pour la finale du championnat à Suzuka en annonçant un trio inédit avec Kenny Foray, Peter Hickman et Julien Da Costa.

Cinquième au classement provisoire, le Mercury Racing a aussi de grandes ambitions à Oschersleben. L’équipe 100 % tchèque aligne Karel Hanika, Jakub Smrž et Matej Smrž.

Suzuki et Kawasaki pour la revanche

Poursuivi cette saison par des soucis récurrents de freinage sur sa nouvelle GSX-R 1000, le Suzuki Endurance Racing Team va tenter de remonter sur le podium avec Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black. Autre équipe de pointe capable d’un coup d’éclat en Allemagne après une saison difficile, le Team SRC Kawasaki confie cette mission à Mathieu Gines, Randy de Puniet et Jérémy Guarnoni. Les couleurs Kawasaki seront aussi défendues par le Bolliger Team Switzerland qui a terminé 4e l’an dernier aux 8 Hours of Oschersleben.

Les premiers essais officiels des 8 Hours of Oschersleben débutent demain jeudi 7 juin à 10 h CEST sur le Motosport Arena d’Oschersleben. La course se disputera samedi 9 juin de 13 h à 21 h.

