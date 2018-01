Ça bouge en Endurance !

Les équipes affutent leurs armes entre essais hivernaux et formation de nouveaux équipages. Cela nous promet du sport et du grand spectacle pour la deuxième manche FIM EWC 2017-2018 en avril prochain aux 24 Heures Motos.

La saison FIM EWC 2017-2018 a débuté au Bol d’Or en septembre dernier avec la victoire du GMT94 Yamaha, champion du Monde FIM EWC en titre. David Checa, Mike Di Meglio et Niccolò Canepa seront à nouveau les favoris en avril prochain aux 24 Heures Motos mais la concurrence prépare activement la suite de cette saison.

Si certains affinent leur préparation avec des équipages bien rodés comme le Suzuki Endurance Racing Team, le YART Yamaha, le Honda Endurance Racing et le F.C.C. TSR Honda France, d’autres affichent de nouvelles ambitions avec de nouvelles lignes de pilotes et un programme renforcé.

C’est le cas du Team SRC Kawasaki qui vient de confirmer son engagement sur l’ensemble de la saison avec l’objectif de chasser le titre mondial. Ce team officiel français mené par Gilles Stafler a recomposé son équipage autour de Randy de Puniet, Mathieu Gines, Jérémy Guarnoni et Morgan Berchet.

Le Team Bolliger Switzerland (Kawasaki) revient aussi avec du sang neuf et un équipage 100 % suisse composé de Robin Mulhauser, Sébastien Suchet et Roman Stamm. Cette équipe privée, qui grave son nom sur les tablettes de l’Endurance depuis près de 25 ans, est de taille à faire trembler les équipes officielles.

Du mouvement aussi chez AMSS TRB ViDra Team Serbia. Cette équipe soutenue par le YART Yamaha annonce pour les 24 Heures Motos, Sheridan Morais, Marko Jerman, Brandon Cretu et Dalibor Miletic.

Retour du Team April Moto Motors Events sur Suzuki

Le Team April Moto Motors Events confirme son trio de pilotes, Mathieu Lagrive, Baptiste Guittet et Grégory Fastré. Mais après une année sur Honda, cette équipe revient sous les couleurs de Suzuki, constructeur avec lequel le Team April Moto Motors Events a conquis deux Coupes du monde FIM Superstock en 2011 et 2013 et une troisième place en championnat du monde FIM EWC en 2016.

Les lignes bougent aussi en Superstock

Troisième Superstock au Bol d’Or derrière le Tati Team Beaujolais Racing et le Team 33 Accessoires Louit Moto, le Junior Team Le Mans Sud Suzuki débarquera au Mans pour les 24 Heures Motos avec un équipage inédit qui s’annonce particulièrement performant.

La Suzuki #72 sera confiée à Louis Rossi, Hugo Clere et Alex Sarrabayrouse. En cas de nouveau podium aux 24 Heures Motos, le Junior Team Le Mans Sud Suzuki devrait poursuivre sa quête de la Coupe du Monde FIM Superstock en s’engageant sur le reste de la saison aux 8 Hours of Slovakia Ring et aux 8 Hours of Oschersleben.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com