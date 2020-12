Cinq courses sont inscrites au calendrier du Championnat du Monde FIM EWC 2021. La saison débutera mi-avril en France au Mans avec les 24 Heures Motos.

Après une saison 2019-2020 bouclée au Portugal en septembre dernier, le Championnat du Monde FIM EWC ouvrira sa saison 2021 en France les 17 et 18 avril sur le Circuit Bugatti au Mans avec les 24 Heures Motos.

Après leurs reports en 2020, trois grandes épreuves sont de retour au calendrier 2021.

En Allemagne, les 8 Hours of Oschersleben auront lieu le dimanche 23 mai.

Le FIM EWC retrouvera les Suzuka 8 Hours qui s’élanceront le dimanche 18 juillet au Japon juste avant l’ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo.

Le Bol d’Or se disputera sur le Circuit Paul Ricard au Castellet en France les 18 et 19 septembre.

Comme en 2020, les 12 Hours of Estoril boucleront cette saison 2021 au Portugal avec une course disputée le samedi 16 octobre sur le circuit proche de Lisbonne.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« La pandémie n’est pas encore derrière nous et assurer la continuité du sport reste une priorité pour 2021 : chacune des épreuves se déroulera quelles que soient les conditions d’accès des spectateurs aux circuits, et le calendrier 2021 contribuera à la maîtrise des coûts pour les teams. Toutes les grandes courses classiques du championnat seront de retour pour offrir un beau spectacle, en attendant l’arrivée des 24H de Spa Motos en juin 2022. »

Jorge Viegas, Président de la FIM« Encore une fois, nous ferons tout notre possible pour que le Championnat du Monde FIM d'Endurance ait un calendrier pouvant offrir à tous les protagonistes une compétition équilibrée et passionnante. Même si la pandémie n'est pas terminée, la FIM et Eurosport Events continuent à travailler sans relâche pour offrir un spectacle inoubliable grâce au soutien continu des organisateurs et des Fédérations Nationales de chaque pays. »

Calendrier prévisionnel FIM EWC 202117-18 avril 2021 – 24 Heures Motos / Le Mans – France

23 mai 2021 – 8 Hours of Oschersleben – Allemagne

18 juillet 2021 – Suzuka 8 Hours – Japon

18-19 septembre 2021 – Bol d’Or (24h) / Le Castellet – France

16 octobre 2021* – 12 Hours of Estoril – Portugal

* course le samedi

