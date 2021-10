Premiers tours de roues en République tchèque cet après-midi. La plupart des équipes engagées sur les 6 Hours of Most a découvert ce circuit exigeant qui accueille samedi 9 octobre la finale de la saison FIM EWC 2021.

La séance d’essais privés de ce mercredi a permis à la plupart des pilotes de prendre la mesure de ce tracé qui accueille une nouvelle épreuve au championnat du monde FIM d’Endurance. Si certaines équipes ont récemment roulé à Most comme le YART – Yamaha Official EWC Team ou BMW Motorrad World Endurance Team, d’autres posent les roues pour la première fois sur la piste de 4 212 m.

C’est le cas pour les teams en tête du classement mondial. Yoshimura SERT Motul, VRD Igol Experiences, le F.C.C. TSR Honda France et Webike SRC Kawasaki France Trickstar découvraient le circuit mais semblent déjà dans un bon rythme avec des tours bouclés en 1’35. Pour avoir des chronos officiels, il faudra attendre les premiers essais libres demain matin jeudi. Les séances qualificatives se disputeront dès demain après-midi.

Cet exercice sur un tour chrono pourrait réserver quelques surprises. On attend le YART – Yamaha Official EWC Team (et particulièrement son pilote tchèque Karel Hanika), la BMW Motorrad World Endurance Team et le Yoshimura SERT Motul aux avant-postes. Mais Moto Ain pourrait se mettre en avant avec son nouveau trio Randy de Puniet, Loris Baz et Corentin Perolari.

D’autres changements ont été officialisés. Javier Forés, blessé lors des essais au Bol d’Or, sera remplacé par Kenny Foray au BMW Motorrad World Endurance Team. Le Tati Team Beringer Racing doit à nouveau se priver d’Alan Techer et confiera sa Kawasaki à Sébastien et Valentin Suchet et à Enzo Boulom.

Au Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, Bastien Mackels est toujours convalescent. L’Autrichien Philipp Steinmayr sera aux côtés d’Hugo Clère et de Johan Nigon au guidon de la Yamaha 18. En revanche, pas de 3e pilote annoncé au Maco Racing Team. L’Australien Anthony West et le Tchèque Ondřej Ježek seront au guidon de la Yamaha du team slovaque.

