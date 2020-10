François Ribeiro, Head of Eurosport Events« La révélation du plan d’aménagement et modernisation du circuit de Spa-Francorchamps est un pas de plus vers le retour de la moto sur ce circuit mythique. En coordination avec la FIM et la FIA, Nathalie Maillet et ses équipes ont accompli un immense travail incroyable pour parvenir faire de Spa un circuit homologable par la FIM sans dénaturer le tracé unique au monde, et offrir aux fans et équipes des infrastructures encore plus modernes. Une course de 24H à Spa sera un grand rendez-vous de l’EWC à partir de juin 2022, pour les 10 prochaines années. Eurosport Events est fier d’être à la source de ce retour de la compétition moto à Spa-Francorchamps, depuis nos premières discussions avec sa directrice en 2016. »