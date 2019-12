Course perturbée aux 8 Hours of Sepang

La course a repris peu après 15 h en Malaisie. Les 50 machines engagées sur les 8 Hours of Sepang avaient pris le départ derrière le safety car mais la course vient d’être suspendue.

La pluie n’a pas cessé sur le Sepang International Circuit mais les conditions de piste semblaient plus favorables. La direction de course a donc décidé de donner le départ des 8 Hours of Sepang derrière le safety-car un peu après 15 h heure locale (GMT+8).

Après 30 mn et en raison d’une piste détrempée, la course vient d’être suspendue pour préserver la sécurité des pilotes.

