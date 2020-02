De nouvelles lignes en FIM EWC

J-50 pour la 43e édition des 24 Heures Motos au Mans ! Les 18 et 19 avril, cette 3e manche du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 lancera en piste plusieurs nouvelles formations et des évolutions 2020 des machines en lice.

Avec le passage à l’année 2020, quelques teams en vue ont recomposé leurs équipages. En avril sur le circuit Bugatti, l’intensité des 24 Heures Motos sera amplifiée par l’entrée en piste de plusieurs nouveaux trios de pilotes attendus dans le peloton de tête.

Le Suzuki Endurance Racing Team, leader du classement provisoire, aligne pour la première fois le Belge Xavier Simeon aux côtés de Gregg Black et Etienne Masson. Privé de Xavier Simeon, VRD Igol Pierret Experiences a recruté le Français Mathieu Gines mais aussi l’Espagnol Nicolás Terol, champion du monde 125 en 2011.

Le YART Yamaha, vainqueur des 8 Hours of Sepang, a retenu le jeune pilote tchèque de 24 ans, Karel Hanika, pour faire équipe avec l’Italien Niccolò Canepa et l’Allemand Marvin Fritz. Ancien titulaire du team autrichien, l’Australien Broc Parkes vient renforcer une équipe qui s’est particulièrement mise en valeur au Bol d’Or, le Wójcik Racing Team. Broc Parkes partagera le guidon de cette Yamaha polonaise à surveiller avec l’Anglais Gino Rea et le Français Axel Maurin.

Privé de Karel Hanika, le Maco Racing a recruté le jeune britannique Stefan Hill, 22 ans, aux côtés de son compatriote James Ellison et du Français Enzo Boulom.

On note aussi le passage du Suisse Sébastien Suchet au Tati Team Beaujolais Racing avec les Français Alan Techer et Julien Enjolras. Le Bolliger Team Switzerland a donc recomposé son équipage avec Roman Stamm, Nigel Walraven et Jan Bühn.

Parmi les favoris, certains préfèrent jouer la stabilité. C’est le cas du Webike SRC Kawasaki France Trickstar, champion du monde en titre et vainqueur des 24 Heures Motos 2019. On retrouvera au guidon de la Kawasaki n°1, Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa.

Vu sur le podium des deux premières épreuves de la saison, le BMW Motorrad World Endurance Team, nouvelle équipe officielle, se concentre autour de Kenny Foray, Ilya Mykhalchyk et Markus Reiterberger.

De nouvelles machines en piste

Le F.C.C. TSR Honda France confirme lui aussi son équipage, Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio. Mais du côté de cette équipe japonaise, on attend surtout l’entrée en piste d’une nouvelle et prometteuse CBR 1000 RR 2020.

Après ses tests hivernaux en Espagne, le YART Yamaha affiche aussi très satisfait des performances de la version 2020 de son YZF-R1.

Si elle est entrée en piste aux 8 Hours of Sepang en décembre dernier, la Ducati Panigale V4R du Team ERC Endurance vivra sa première véritable épreuve sur les 24 Heures Motos. Cette équipe allemande, soutenue par Ducati Corse, sera sous les feux des projecteurs au Mans. La Ducati #6 est confiée à Louis Rossi, Julien da Costa et Ondřej Ježek.

Avant les 24 Heures Motos qui les verront s’affronter les 18 et 19 avril prochains, ces équipes ont rendez-vous en piste pour une première confrontation lors des pré tests les 31 mars et 1er avril 2020 sur le circuit Bugatti.

L’article De nouvelles lignes en FIM EWC est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com