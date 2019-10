Découvrez le programme des Races of Malaysia

Du grand spectacle en piste avec les pilotes FIM EWC et FIA WTCR et des courses annexes Fête et animations pour les fans sur le Circuit International de Sepang

Les horaires prévisionnels de la toute première édition des « Races of Malaysia » sur le Circuit International de Sepang viennent d’être annoncés.

Associant des courses sur deux et quatre roues, les « Races of Malaysia » s’appuient sur deux grandes séries internationales, la 1ère édition des 8 Hours of Sepang pour les équipes du Championnat du Monde FIM d’Endurance et le WTCR Race of Malaysia, la super-finale 2019 du WTCR-FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Ce programme complet est disponible ICI. En voici les temps forts :

Mercredi 11 décembre

FIM EWC Essais privés, essais libres et essais de nuit des 8 Hours of Sepang.

Jeudi 12 décembre

FIM EWC Qualifications et Top10 Trial pour la pole position des 8 Hours of Sepang.

Vendredi 13 décembre

FIA WTCR essais et qualifications suivis d’une découverte de la piste pour les fans.

Samedi 14 décembre

FIM EWC 8 Hours of Sepang à partir de 13h heure locale suivi d’un concert.

Dimanche 15 décembre

FIA WTCR Race of Malaysia Super Finale avec trois courses.

Le programme sportif comprend aussi des courses du Championnat d’Asie Formule3 et du Championnat d’Asie du Sud-Est Formule4, des visites des stands, des sessions de dédicaces, des démonstrations de stunt et bien d’autres animations.

Hafizh Syahrin, star malaisienne de MotoGP sous les projecteurs

Le héros national Hafizh Syahrin, 25 ans, a un programme très chargé sur ces Races of Malaysia. Le pilote de MotoGP sera au départ des 8 Hours of Sepang mais il fera aussi ses débuts en WTCR/OSCARO au volant d’une Volkswagen Golf GTI TCR sous les couleurs du Liqui Moly Team Engstler. Il sera donc en piste quotidiennement durant cinq jours sur le Circuit International de Sepang.

