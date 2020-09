Cela ne suffit pourtant pas pour détrôner le Suzuki Endurance Racing Team qui, à ce stade de la course, doit passer la ligne d’arrivée des 12 Hours of Estoril dans le Top10 pour être sacré Champion du Monde FIM EWC 2019-2020.

Au classement après 8 heures de course, YART Yamaha devance donc F.C.C. TSR Honda France, Webike SRC Kawasaki France Trickstar et Suzuki Endurance Racing Team devant les deux équipes privées qui ne lâchent rien, Wójcik Racing Team et VRD Igol Pierret Experiences.

Moto Ain remporte sa 2e Coupe du Monde FIM Superstock7e et leader de la catégorie Superstock, Moto Ain peut d’ores et déjà fêter sa victoire en Coupe du Monde FIM d’Endurance. Les 10 points acquis après ces 8 heures de course mettent l’équipe française à l’abri de son concurrent No Limits Motor Team. Moto Ain remporte sa deuxième Coupe du Monde FIM consécutive.