Initialement prévu à 8h30 heure locale (9h30 CET), le départ des 12 Hours of Estoril est avancé à 8h pour des raisons de sécurité.

La direction de course, en accord avec la FIM, l’organisateur et Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, a décidé d’avancer d’une demi-heure le départ de la course finale du Championnat du Monde FIM d’Endurance.