Di Meglio et Siméon sur le podium MotoE

Deux pilotes FIM EWC monopolisent sur les plus hautes marches du podium de la 2e épreuve MotoE disputée sur le Red Bull Ring en Autriche ce dimanche. Mike Di Meglio remporte cette course devant Xavier Siméon et Bradley Smith.

Mike Di Meglio prend la tête en MotoE. Le pilote français du F.C.C. TSR Honda France, champion du monde FIM EWC 2017-2018, vient de remporter la course MotoE disputée en Autriche sur le Red Bull Ring. Au guidon de la machine électrique du team EG 0,0 Marc VDS, il s’impose sur cette deuxième course MotoE de la saison devant le Belge Xavier Siméon, pilote du VRD Igol Pierret Expériences en Endurance et pilote Avintia en MotoE.

Nos deux pilotes d’Endurance ont déjoué les pièges d’une piste détrempée dimanche en Autriche.

Cette victoire permet à Mike Di Meglio de prendre la tête de la première FIM Enel MotoE World Cup de l’histoire avec cinq points d’avance sur Bradley Smith.

Prochain rendez-vous avec ces deux pilotes en MotoE le 15 septembre à Misano et en Championnat du monde d’Endurance FIM EWC les 21 et 22 septembre au Castellet pour le Bol d’Or.

