Disparition de Bertrand Sebileau

Double vainqueur des 24 Heures Motos, Bertrand Sebileau est décédé en fin de semaine à 58 ans. Il a particulièrement marqué le monde de l’Endurance et de la vitesse à la fin des années 90 avec deux victoires au Mans en 1998 et 1999 sur Kawasaki.

Journaliste essayeur à Moto Journal, Bertrand Sebileau est devenu à la fin des années 90 pilote officiel Kawasaki. Sous les couleurs de cette marque, il a remporté les 24 Heures Motos deux années consécutives en 1998 avec Thierry Paillot et Igor Jerman puis en 1999 avec Steve Hislop et Chris Walker. On l’a aussi vu sur la 2e marche du podium au Bol d’Or 2000 avec Igor Jerman et Ludovic Holon, toujours sur Kawasaki ZX-7RR.

Surnommé Fast Sebil’ par ses collègues de Moto Journal puis par ses adversaires en piste, Bertrand Sebileau avait quitté le monde de la compétition en 2004 après un grave accident de la route.

Toute l’équipe d’Eurosport Events s’associe à la douleur des sa famille et de ces proches.

