Duels multiples au Bol d’Or

Après trois heures de course, le Team SRC Kawasaki France résiste en tête aux assauts du Suzuki Endurance Racing Team.

Les premières heures de la course ont été mouvementées. Le premier tour très disputé a vu trois leaders différents, Suzuki Endurance Racing Team, Team SRC Kawasaki France et ERC-BMW Motorrad Endurance. F.C.C. TSR Honda France s’est rapidement joint à ce trio de tête.

Le premier coup dur a touché le ERC-BMW Motorrad Endurance. Un accrochage avec la Yamaha LCR Endurance a envoyé les deux machines au tapis. ERC-BMW Motorrad Endurance est revenu en piste une heure plus tard en 56e position avec 33 tours de retard sur la tête de course.

En tête, plusieurs duels se sont engagés. Le Team SRC Kawasaki France et le Suzuki Endurance Racing Team se disputent le commandement depuis le départ. Dans leur sillage, F.C.C. TSR Honda France, YART Yamaha et Honda Endurance Racing échangent leurs positions au gré des ravitaillements.

En Superstock, le Team 33 Coyote Louit Moto, parti en pole position dans sa catégorie, a mené les débats avant de rentrer au stand sur problème moteur. Après trois heures de course, Gert56 est le premier Superstock en 10e position devant le Junior Team LMS Suzuki et le Tati Team Trickstar. Dans cette catégorie, on déplore déjà l’abandon de Moto Ain sur casse de boite de vitesses.

Bol d'Or 2018 - Classement après 3 h de course

