ERC Endurance veut terminer la saison sur une bonne note et préparer 2021. Après une première saison difficile, l ’équipe officielle Ducati sera au départ des 12 Hours of Estoril avec un nouveau trio qui vise le podium, Louis Rossi, Mathieu Gines et Sylvain Barrier.

Après une première sortie prometteuse aux 8 Hours of Sepang, ERC Endurance a mis sa Ducati Panigale V4R en valeur au Mans. 5e sur la grille de départ des 24 Heures Motos, ERC Endurance s’est battu pour se maintenir dans le peloton de tête malgré plusieurs problèmes techniques avant d’abandonner au petit matin.

Grâce à cette nouvelle expérience en piste, ERC Endurance revient plus fort à Estoril. L’équipe allemande reste fixée sur un objectif, le podium, mais vise aussi plus loin.

Jean-Michel Pfrimmer, chargé de la communication ERC Endurance, précise les objectifs de l’équipe Ducati : « Les performances de la moto associées aux pneus Michelin nous permettent de viser le podium. Mais nous voulons surtout emmagasiner de l’expérience en course pour préparer la prochaine saison. Nous avons encore une marge de progression avec des réglages châssis à optimiser. Nous avons de nouveaux collecteurs d’échappement développés par Akrapovic et Ducati pour résoudre les problèmes de rupture connus au Mans. Et contrairement à ce qui a été dit, nous n’avons pas eu de problèmes électroniques après le remplacement du collecteur d’échappement au Mans. La panne était simplement liée à un capuchon de bougie fendu. »

Nouveau trio pour la PanigalePour soutenir ces ambitions sur les 12 Hours of Estoril, ERC Endurance se présente avec un nouveau trio de pilotes. Louis Rossi sera épaulé par Mathieu Gines, vu précédemment au guidon de la Yamaha VRD Igol Pierret Experiences, et par Sylvain Barrier. Le pilote français qui défend les couleurs Ducati en Championnat du Monde FIM Superbike. Vainqueur de la Coupe FIM Superstock 1000 en 2012 et 2013, il a aussi une certaine expérience de l’Endurance avec de multiples participations depuis 2007. Sa dernière participation remonte à 2018 au guidon de la BMW Mercury Racing.

Il faudra donc surveiller la Ducati ERC Endurance à Estoril.

