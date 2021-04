L’équipe officielle Ducati renforce son équipage. Etienne Masson, triple champion du monde FIM EWC avec le SERT, rejoint ERC Endurance-Ducati aux côtés de Mathieu Gines, Louis Rossi et Sylvain Barrier.

L’équipe allemande poursuit son objectif : imposer une Ducati en tête du Championnat du Monde FIM d’Endurance. ERC Endurance, soutenu par Ducati Corse depuis l’an dernier, veut avoir en main les meilleurs atouts possibles. Le team d’Uwe Reinhardt s’applique à adapter la Panigale V4R aux exigences de l’Endurance. Il a aussi décidé de confier le guidon à des spécialistes de la discipline.

Aux côtés de Mathieu Gines, champion du monde d’Endurance 2014, Louis Rossi et Sylvain Barrier, ERC Endurance-Ducati vient de recruter Etienne Masson, champion du monde FIM EWC à trois reprises avec le Suzuki Endurance Racing Team.

FIM EWC Interview croisée : Kazuki Watanabe et Yuki Takahashi IL Y A UN JOUR

Etienne Masson a participé aux deux journées de tests 24 Heures Motos au Mans fin mars. Il avoue être très satisfait de ses premiers tours de roues sur la Panigale V4R du team ERC Endurance-Ducati.

« J’ai vraiment été surpris par la facilité de la machine. Elle est hyper maniable, tu sens tout de suite que c’est une moto née pour la course. Je retrouve un peu des sensations que j’avais avec la Suzuki. Il ne faut pas rouler en attaquant mais plus intelligemment, il faut enrouler. C’est une moto qui permet de rouler vite sans être trop physique, cela correspond bien à notre discipline. Il nous manque encore un peu de performance mais la moto est encore jeune et conçue pour la vitesse. L’équipe travaille pour l’adapter à l’Endurance. On travaille aussi beaucoup pour la course avec des pneus Michelin qui peuvent faire deux relais facilement et qui sont aussi efficaces sur piste plus délicate. »

Uwe Reinhardt, directeur du ERC Endurance Ducati, se félicite de ce recrutement.

« Nous sommes très heureux de la venue d'Etienne Masson, Champion du Monde en titre, au sein de notre team pour la saison 2021. Il enrichit notre structure avec sa longue expertise et son haut-niveau de performance en Championnat du Monde d'Endurance. C'est le début chez nous d'un pilote très prometteur ».

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Julien da Costa, de pilote à ingénieur Dunlop 14/04/2021 À 09:05