EWC et WTCR unissent leurs forces

Le Championnat FIM EWC et le Coupe du monde FIA WTCR -World Touring Car Cup presented by Oscaro- unissent leurs forces. Promoteur de ces deux séries, Eurosport Events proposera deux épreuves combinées deux et quatre roues en 2019.

Ces deux rendez-vous combinés marquent une première mondiale entre deux séries majeures de la FIM et de la FIA. Ils offriront une occasion unique à tous les fans de sport mécanique de profiter de grands week-ends de course sur deux comme sur quatre roues.

Ce premier événement combiné aura lieu sur le Slovakia Ring (10-12 mai). Le circuit proche de Bratislava accueillera les 8 Hours of Slovakia Ring, 3e round du FIM EWC 2018-2019, et la 3e course 2019 du WTCR Oscaro.

La seconde manche combinée est programmée sur le Circuit International de Sepang en Malaisie à une date encore à confirmer. Ce rendez-vous sera une grande première pour les deux séries. Sepang accueillera pour la première fois la WTCR Oscaro Super-Finale et la nouvelle manche hivernale du FIM EWC 2019-2020.

Le Slovakia Ring comme le circuit de Sepang ont l’expérience et toutes les capacités à organiser des épreuves internationales auto et moto. Les journées de qualifications et de courses resteront distinctes entre les deux disciplines pour assurer la sécurité de tous les pilotes.

« Promoteur WTCR et EWC, Eurosport Events offrira un vrai spectacle aux amateurs de sport mécaniques du deux et quatre roues ce qui est presque unique au niveau international, explique François Ribeiro, Head of Eurosport Events. C’est une très belle opportunité de pouvoir réunir ces deux séries FIA et FIM sous le même toit. »

