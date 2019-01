Florian Marino chez Viltaïs

Yamaha Viltaïs Pierret Experiences affiche clairement ses ambitions et annonce aujourd’hui le recrutement de Florian Marino. Après l’arrivée de Xavier Siméon, Pilote MotoGP aux côtés de Florian Alt et de Vincent Lonbois, l’équipage Viltaïs est au complet avec Florian Marino, venu du championnat du monde Supersport et du Superstock 1000.

Vainqueur de la Coupe du Monde d’Endurance FIM Superstock 2016-2017, Yamaha Viltaïs Pierret Experiences, soutenu officiellement par Yamaha Motor Europe, veut attaquer sa première saison en Formula EWC avec les meilleurs atouts.

Florian Marino complète le nouveau trio de l’équipage 333. Ce pilote français de 25 ans a animé le championnat du monde Supersport - avec une place de 3e en 2014 – avant de s’illustrer en championnat d’Europe Superstock 1000 en 2017 et 2018. Florian Marino a aussi prouvé ses aptitudes en Endurance avec le Team Louit Moto 33 et une place sur la 3e marche du podium Superstock aux 24 Heures Motos 2013.

Yamaha Viltaïs Pierret Experiences affiche donc un équipage impressionnant à la veille des 24 Heures Motos, 2e course de la saison FIM EWC 2018-2019.

L’allemand Florian Alt, double vice-champion IDM Superbike en Allemagne aussi passé par le Moto3 et le Moto2, brille en Endurance depuis 2017 avec cette ambitieuse équipe française.

Le Belge Xavier Siméon, venu du MotoGP, vient de rejoindre les rangs de Yamaha Viltaïs Pierret Experiences pour les courses 2019.

Le Belge Vincent Lonbois est le pilote remplaçant de cette équipe à surveiller dès son entrée en piste en avril au Mans pour les 24 Heures Motos.

Plus d’infos sur Yamaha Viltaïs Pierret Experiences sur https://www.fimewc.com/team/yamaha-viltais-pierret-experiences/

