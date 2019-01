GERT56 vise la Coupe du Monde

Le GERT56 a gravé son nom dans les tablettes de l’Endurance avec une 6e place au Bol d’Or en septembre dernier assortie de la victoire en Superstock. Cette équipe allemande sur BMW vise désormais un nouvel exploit aux 24 Heures Motos et la Coupe du Monde FIM Superstock 2018-2019.

Après des participations régulières aux 8 Hours of Oschersleben, le GERT56, German Endurance Racing Team, a débuté en championnat du monde FIM EWC en 2016 avec une 12e place en Coupe du Monde Superstock. Cette équipe allemande, soutenue par BMW et menée par Karsten Wolf, a rapidement progressé pour accéder à son premier podium Superstock en 2018 aux 8 Hours of Slovakia Ring avec Julian Puffe, Filip Altendorfer et Rico Löwe.

GERT56 a parfaitement débuté sa saison 2018-2019 au Bol d’Or avec une 6e place à l’arrivée et la victoire Superstock avec Julian Puffe, Stefan Kerschbaumer et Filip Altendorfer.

La victoire Superstock est donc aussi l’objectif pour les 24 Heures Motos. Pour cette deuxième épreuve de la saison qui se disputera au Mans les 20 et 21 avril, le GERT56 a décidé de confier à nouveau sa BMW S 1000 RR à Julian Puffe et Stefan Kerschbaumer, respectivement 3e et 5e du championnat allemand IDM Superbike 2018. Ils recevront le renfort de Lucy Glöckner, héroïne des derniers tours de course au Bol d’Or 2017 au guidon de la BMW du NRT48, 4e à l’arrivée.

Rico Löwe est annoncé comme pilote remplaçant avec le soutien sportif et stratégique de Filip Altendorfer.

Toute l’équipe était réunie au Sachsenkrad, Salon de la Moto de Dresde, pour présenter ses objectifs 2019.

Plus d’information sur le GERT56 sur https://www.fimewc.com/team/gert-56/

