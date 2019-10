James Westmoreland, passionné d’Endurance

Recruté par le team français Motors Events, l’Anglais James Westmoreland est devenu, en quelques courses, un vrai passionné d’Endurance. Il a débuté par une victoire en Superstock aux 24 Heures Motos et vient de décrocher un nouveau podium Superstock au Bol d’Or.

7e au classement général et vainqueur en Superstock aux 24 Heures Motos 2019, James Westmoreland est à nouveau monté sur le podium sous les couleurs Motors Events avec une troisième place Superstock au Bol d’Or. Animateur du Championnat anglais BSB Supersport, James Westmoreland a vraiment apprécié le Bol d’Or en septembre dernier, sa deuxième participation avec Motors Events en Championnat du Monde FIM EWC.

« Prendre le départ de la course est toujours un plaisir et j’ai pu, comme au Mans, gagner quelques places dès mon premier tour. C’était vraiment un très bon moment comme de reprendre la course à 6h du matin. De plus, mon double relais de dimanche matin est un souvenir mémorable. J’ai eu de chance de monter deux fois sur le podium avec Motors Events. Le Mans était magique et le Bol d’Or très fort pour mes premières courses d’Endurance. Pour moi qui viens du Royaume-Uni, la pluie n’est pas vraiment un problème. Je pense que cela nous touche moins et que nous gérons un peu mieux ces conditions. Je pense que je comprends plutôt bien l’Endurance mais j’ai encore beaucoup à apprendre pour être au top dans cette nouvelle discipline. Je suis vraiment heureux de rouler avec Motors Events. L’étape suivante : se battre pour gagner la Coupe du Monde Superstock et acquérir plus d’expérience pour atteindre le plus haut niveau dans ce championnat. »

