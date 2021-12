Le pilote français, Champion du monde FIM d’Endurance 2018-2019, sera au guidon de la BMW officielle en 2022 avec Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Kenny Foray. Le BMW Motorrad World Endurance Team est déjà en essais hivernaux en Espagne.

L’équipe officielle BMW managée par Werner Deamen ne perd pas de temps. Il y a quelques semaines, le BMW Motorrad World Endurance Team décrochait sa première victoire aux 6 Hours of Most et la place de vice-champion FIM EWC 2021.

En ce début décembre, le team a déjà formé son équipe 2022 et attaque ses premiers tests hivernaux sur le circuit d’Almeria en Espagne. BMW Motorrad World Endurance Team ajoute un nouvel atout au guidon de la M 1000 RR : Jérémy Guarnoni.

Après quatre saisons avec le Webike SRC Kawasaki France Trickstar avec un titre de Champion du Monde FIM d’Endurance à la clé, le pilote français intègre l’équipe BMW qui attaque en 2022 sa troisième saison en FIM EWC.

A 28 ans, Jérémy Guarnoni rejoint l’Allemand Markus Reiterberger, l’Ukrainien Ilya Mikhalchik et le Français Kenny Foray sous les couleurs du BMW Motorrad World Endurance Team.

Il a pu découvrir la BMW M 1000 RR chaussée en Dunlop pour la première fois en Espagne.

« J’ai de très bonnes sensations avec cette moto, avoue Jérémy Guarnoni. La performance est vraiment incroyable et je me suis immédiatement senti à l’aise au guidon. Je suis aussi très content d’intégrer l’équipe BMW. Ils m’ont fait part de leur intérêt et je suis très flatté qu’un team officiel comme BMW s’intéresse à moi. Je viens de passer de très belles saisons avec un titre de champion du monde mais à 28 ans, j’avais besoin de me lancer dans un nouveau challenge. BMW est la meilleure équipe pour ça. C’est l’équipe qui s’investit le plus pour progresser. Je suis vraiment impressionné par leur professionnalisme. Je suis vraiment très heureux d’intégrer cette équipe. J’ai un très bon feeling avec les mécanos, le team manager et mes coéquipiers. Je connaissais déjà Ilya, Markus et Kenny comme adversaires et maintenant, ce sont mes coéquipiers et c’est vraiment cool. Je suis certain que nous avons les moyens de faire de grandes choses la saison prochaine et j’ai hâte d’y être. »

