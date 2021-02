Chez JMA Motos Action Bike, le discours est modeste mais on y entend bien les ambitions pour 2021. Jean-Marc Adam fait le point : « Nous allons d’abord essayer de nous maintenir dans le Top 5. Nous progressons mais la concurrence aussi. Notre force, c’est d’abord une équipe technique qui est la même depuis 3 ans. Ce sont des bénévoles mais ils sont très motivés et chacun sait ce qu’il a à faire. Il faut qu’on travaille sur les réglages et la consommation d’essence car on boucle un ou deux tours de moins par relais que la concurrence. On doit aussi continuer à progresser sur les entrées en piste des pilotes et sur la constance durant le relais. »