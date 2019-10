Kenny Foray : un Bol d’Or positif

Le BMW Motorrad World Endurance Team a fait une entrée remarquée en Championnat du Monde FIM EWC. Ce nouveau team officiel, équipé de la S 1000 RR 2019, est monté sur le podium du Bol d’Or 2019 avec Ilya Mykhalchyk, Julian Puffe et Kenny Foray.

Le nouveau BMW Motorrad World Endurance Team termine troisième au Bol d’Or 2019, l’Ukrainien Ilya Mykhalchyk signe le meilleur tour en course en 1’55.537, et le Français Kenny Foray enregistre la meilleure vitesse de pointe à 332,3 km/h sur la ligne droite du Mistral du Circuit Paul Ricard.

Le pilote français revient sur cette première course du nouveau team officiel BMW managé par le Belge Werner Daemen. « Difficile de se souvenir d’un bon moment en particulier mais plutôt d’une course globalement positive. Pour une nouvelle moto et un nouveau team, faire troisième était un peu inespéré pour une première course. Il faut être conscient que nous récupérons la troisième place sur tapis vert et que trois des favoris qui sont partis en même temps donc ça facilite la tâche. Sinon durant la course, ça a été plutôt chaotique et frustrant, quand la course a été arrêtée en raison des conditions météo (mais c’était normal) mais surtout en fin de course où nous n’étions pas à 100 % de nos moyens pour défendre par une petite perte de puissance. Il n’y a rien de mieux qu’un podium à la régulière au Bol d’Or. C’est dur à accepter sur le moment mais avec le recul, c’est positif et très encourageant car ça nous permet de faire un bon début de championnat, d’être bien classé pour la suite et de prendre de l’expérience. »

