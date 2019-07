La pluie s’invite à Suzuka

La troisième et dernière journée de tests des Suzuka 8 Hours s’est déroulée sous la pluie. Cela n’a pas empêché Red Bull Honda de signer une nouvelle fois le meilleur temps des sessions de ce jeudi.

Comme sur les deux premiers jours d’essais organisés sur piste sèche, Takumi Takahashi et Stefan Bradl placent à nouveau la Red Bull Honda en haut de la feuille des temps malgré la pluie à Suzuka. Ils seront au départ avec Ryuichi Kiyonari, retenus par la manche américaine du championnat du Monde FIM Superbike à Laguna Seca.

L’équipe officielle japonaise a marqué les esprits et impressionné la concurrence durant ces trois jours d’essais avec son meilleur temps signé dès la première journée en 2’05.939.

Le Yamaha Factory Racing Team, vainqueur des quatre dernières éditions des Suzuka 8 Hours, pointe en 2’06.213 avec Katsuyuki Nakasuga et Kohta Nozane en l’absence d’Alex Lowes et de Michael van der Mark, eux aussi en piste à Laguna Seca. L’équipe Yamaha est talonnée par une autre Honda ambitieuse et performante, Musashi RT Harc-Pro Honda avec Ryo Mizuno, Xavi Fores et Dominique Aegerter.

Le F.C.C. TSR Honda France vise le podium

Sur piste sèche comme sous la pluie, le F.C.C. TSR Honda France a fait une belle démonstration de ses ambitions. Josh Hook, Freddy Foray et Mike Di Meglio ont pour mission de monter sur le podium pour tenter de conserver le titre de champion du monde FIM EWC. Lors de ces essais au Japon, la Honda #1 devance le Yoshimura Suzuki Motul Racing et le YART Yamaha.

Dans la lutte pour le titre FIM EWC 2019-2020, Suzuki Endurance Racing Team a aussi profité de ces essais pour préparer les Suzuka 8 Hours Grand Finale, course déterminante pour la couronne mondiale.

Les inconnues Kawasaki

Deux acteurs majeurs ne participaient pas à ces tests. Le Kawasaki Racing Team, la nouvelle équipe usine Kawasaki, joue pour la victoire au Japon avec Jonathan Rea, Leon Haslam et Toprak Razgatlioglu, animateurs en tête du mondial Superbike engagés à Laguna Seca.

On attend aussi l’entrée en piste le 24 juillet à Suzuka du Team SRC Kawasaki France (Jérémy Guarnoni, David Checa et Erwan Nigon), en tête du classement mondial avec 5 points d’avance seulement sur le Suzuki Endurance Racing Team.

Top6 des tests Suzuka 8 Hours

Red Bull Honda – 2’05.939

Yamaha Factory Racing Team – 2’06.213

Musashi RT Harc-Pro Honda – 2’06.276

F.C.C. TSR Honda France – 2’06.789

Yoshimura Suzuki Motul Racing – 2’07.495

YART Yamaha – 2’07.709

…

Suzuki Endurance Racing Team – 2’08.607

