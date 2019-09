Le Bol d‘Or, interrompu à 18 h en raison de la pluie et des très mauvaises conditions météo sur le circuit Paul Ricard, sera relancé dimanche matin à 6 heures.

Après avoir suspendu la course à 18 heures samedi pour préserver la sécurité des pilotes du Bol d’Or, la direction de course FIM, les Éditions Larivière, organisateur de la course et Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, ont décidé de prolonger la suspension de la course jusqu’au dimanche matin à 6 h.

Le Bol d’Or a été suspendu après trois heures de course en raison des très mauvaises conditions météo et les machines mises en parc fermé sur la pit lane. Les équipes ont été autorisées samedi soir à rentrer leurs motos dans les stands. Les machines seront ressorties dimanche matin peu avant 6 h pour un nouveau départ derrière les safety cars dans l’ordre du classement de samedi à 18 h avant la suspension de la course.

L’article Le Bol d’Or relancé dimanche matin à 6 h est apparu en premier sur FIM EWC.

