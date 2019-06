Le Bolliger Team Switzerland ne lâche rien

Le Bolliger Team Switzerland se présente aux Suzuka 8 Hours avec un trio de pilotes inédit. L’Anglais Danny Buchan remplace Roman Stamm, blessé à Oschersleben. Il sera au guidon de la Kawasaki de cette équipe privée avec Sébastien Suchet et Nigel Walraven.

Le Bolliger Team Switzerland ne rend jamais les armes. Après deux performances remarquées au Bol d’Or (4e à l’arrivée au Castellet) et aux 24 Heures Motos (5e au Mans), cette équipe suisse privée a connu deux courses difficiles sur le Slovakia Ring et en Allemagne à Oschersleben. Des chutes ont éloigné le Bolliger Team Switzerland du Top5 mais elles privent aussi l’équipe d’un de ses piliers. Roman Stamm, victime d’une triple fracture à la main suite à sa chute en essais privés en Allemagne, ne sera pas du voyage au Japon pour la Grande Finale.

Le Bolliger Team Switzerland a fait appel au Britannique Danny Buchan, jeune pilote de 26 ans en championnat anglais BSB Superbike. 11e la saison dernière en BSB, Danny Buchan pointe actuellement en 5e position du championnat britannique et dispose d’un bon atout même s’il débute en Endurance par l’une des épreuves les plus exigeantes au Japon. « Danny roule en BSB sur Kawasaki avec des pneus Pirelli comme nous, précise le clan Bolliger, et il connaît aussi très bien les suspensions K-Tech que nous utilisons en Endurance ».

Danny Buchan est enthousiaste. « Les Suzuka 8 Hours sont sur ma liste de rêves à réaliser depuis longtemps donc quand on m’a appelé pour me proposer de rouler au Japon, la décision a été facile à prendre. C’est un événement tellement prestigieux et je dois y courir avec une Kawasaki ZX-10R avec suspensions K-Tech et pneus Pirelli. Bien sur, ce ne sera pas la même machine que ma FS3 Racing mais c’est une moto avec deux roues et un moteur. Je suis donc vraiment impatient d’attaquer là-bas ma première course d’Endurance. Je sais que ce sera dur tant mentalement que physiquement. Je vais en profiter pour apprendre au maximum et me faire plaisir au guidon ».

Au 7e rang du classement provisoire mondial avant la Grande Finale au Japon, cette équipe privée suisse a bouclé les Suzuka 8 Hours chaque année depuis 2010. Elle a signé sa meilleure performance lors de sa première participation avec une 9e place à l’arrivée des Suzuka 8 Hours 2010. Cette année là, Bolliger Team Switzerland a terminé vice-champion du monde FIM EWC.

Engagé en championnat du monde d’Endurance depuis les années 90, le Bolliger Team Switzerland est l’une des plus fidèles équipes de la discipline avec le Suzuki Endurance Racing Team.

