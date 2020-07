Le Suzuki Endurance Racing Team gère la pression

De notre partenaire Fimewc.com

Leader au championnat d’une courte tête avant les 24 Heures Motos, le Suzuki Endurance Racing Team est sous la menace du BMW Motorrad World Endurance Team. L’équipe officielle Suzuki affiche pourtant une belle sérénité.

Avec 15 points d’avance seulement sur l’équipe officielle BMW, le Suzuki Endurance Racing Team pourrait être sous pression. Un maximum de 65 points sont à prendre pour le vainqueur des 24 Heures Motos. Malgré l’enjeu au Championnat du Monde FIM EWC et l’importance d’une victoire aux 24 Heures Motos, l’équipe Suzuki a travaillé dans une ambiance calme et studieuse lors des deux journées de roulage privé organisées sur le circuit Bugatti au Mans.

Damien Saulnier, team manager dresse le bilan. « Nous sommes dans les chronos de la concurrence, je ne veux pas dire que c’est rassurant mais nous sommes bien dans le rythme. Pour la victoire, il va falloir rouler régulier en 1’37. Nous avons opéré de petites évolutions moteur et nous avons changé et amélioré la boite de vitesses. Dunlop nous a proposé de nouveaux pneus et visiblement, ça va bien donc les pilotes sont contents. »

L’ambitieuse équipe du BMW Motorrad World Endurance Team n’est pas la seule à vouloir faire de l’ombre au Suzuki Endurance Racing Team. Moins bien placée au classement mais très motivée, le YART Yamaha s’annonce comme un adverse coriace. Encore plus loin au classement mais particulièrement confiante après ses premiers essais en pneus Michelin, Webike SRC Kawasaki France Trickstar vise la victoire aux 24 Heures Motos. La victoire sinon rien, ce sera aussi l’objectif du Team ERC Endurance avec sa Ducati Panigale officielle et du F.C.C. TSR Honda France.

Il y a aussi des challengers capables de se placer dans le peloton de tête comme le Wójcik Racing Team, VRD Igol Pierret Experiences ou le 3ART Best of Bike. Autrement dit, la course des 24 Heures Motos 2020 s’annonce particulièrement ouverte.

