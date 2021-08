Vacances sportives pour le YART – Yamaha Official EWC Team. Marvin Fritz et Karel Hanika seront en piste le week-end prochain pour disputer la manche du championnat du Monde FIM Superbike à Most en République tchèque.

EWC meets WorldSBK ! C’est le slogan de l’équipe autrichienne YART – Yamaha Official EWC Team qui va aller se confronter aux acteurs du mondial Superbike. Mandy Kainz, team manager, a confié cette mission wild-card à deux de ses pilotes, l’Allemand Marvin Fritz et le Tchèque Karel Hanika, héros national à Most.

Il s’agit vraiment d’un défi car Marvin Fritz et Karel Hanika seront au guidon de Yamaha YZF R1M en configuration FIM EWC.

Autrement dit, ils devront composer avec un moteur prévu pour une course d’Endurance de 8 heures, soit quelques 10 chevaux de moins que les machines du mondial Superbike, et avec environ 6 kilos de plus.

Mais ils se distingueront en piste avec des machines équipées de l’éclairage EWC, du démontage rapide de roues et d‘un réservoir Endurance de 24 l.

Marvin Fritz et Karel Hanika, qui figurent parmi les pilotes les plus rapides du plateau FIM EWC, ont tout de même un petit avantage. Ils connaissent parfaitement le tracé de Most qui accueille le mondial Superbike les 7 et 8 août. La piste tchèque est l’un des terrains d’entrainement préféré du YART – Yamaha Official EWC Team.

Mandy Kainz, team manager du YART – Yamaha Official EWC Team« Nous sommes curieux de voir où va nous mener ce défi « Endurance meets WorldSBK ». Des points en championnat du Monde FIM Superbike seraient comme une victoire car nous sommes motivés mais clairement inférieurs sur le papier. Notre objectif est de voir où seront classés les deux pilotes EWC les plus rapides au guidon de leur machine d’Endurance. Sur nos six dernières courses EWC, nous avons décroché cinq pole positions et une victoire. »

