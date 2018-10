Le Mondial de la Moto se tient jusqu’au 14 octobre à Paris. Des pilotes du FIM EWC sont au rendez-vous et plusieurs machines s’exposent au Salon. L’article L’Endurance s’expose au Mondial Moto à Paris est apparu en premier sur FIM EWC.

Le Mondial de la Moto se tient jusqu’au 14 octobre à Paris. Des pilotes du FIM EWC sont au rendez-vous et plusieurs machines s’exposent au Salon.

La machine des champions du monde FIM EWC 2017-2018 et vainqueur du Bol d’Or est en vedette sur le stand Honda. Le constructeur a créé un écrin spécial pour mettre en valeur la F.C.C. TSR Honda France entre son Trophée des 24 Heures Motos et le Bol d’Or conquis le mois dernier. Freddy Foray, Mike Di Meglio et Masakazu Fujii, team manager de cette équipe japonaise, étaient d’ailleurs présents lors de la présentation officielle Honda au Mondial de la Moto.

D’autres pilotes sont attendus sur le Mondial. Sur le stand Suzuki où s’expose la Suzuki du SERT, Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black, les pilotes du Suzuki Endurance Racing Team, se sont prêtés à l’exercice des séances de dédicaces.

Même exercice chez Kawasaki pour les pilotes du Webike Tati Team Trick Star, Julien Enjolras et Kevin Denis, vainqueurs de la Coupe du Monde Supersport. Leur ZX-10R trône entre la machine du Team SRC Kawasaki France et celle de Jonathan Rea qui vient de décrocher un 4e titre de champion du monde Superbike.

Dans les allées du Mondial de la Moto, on peut voir aussi sur le stand de l’ACO la Suzuki #72 du Junior Team Le Mans Sud Suzuki avec Hugo Clère et Louis Rossi ou encore la Yamaha de Moto Ain avec Roberto Rolfo, Alexis Masbou et Robin Mulhauser.

On a aussi vu à Paris Kenny Foray (ERC-BMW Motorrad Endurance) et on attend la semaine prochaine Gregory Leblanc, pilote Honda Endurance Racing, et David Checa, pilote du Team SRC Kawasaki France.

