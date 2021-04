Malgré les efforts déployés par la FIM, Eurosport Events et les organisateurs des 8 Hours of Oschersleben, il n’a pas été possible de convenir d’un nouveau créneau pour reprogrammer la manche allemande au Championnat du Monde FIM EWC 2021.

Il y a quelques semaines, la course des 8 Hours of Oschersleben, initialement prévue le 23 mai, avait dû être reportée en raison des restrictions sanitaires imposées en Allemagne.

Depuis, la Fédération Internationale de Motocyclisme, Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, et les organisateurs de la course en Allemagne ont travaillé conjointement afin de réinscrire les 8 Hours of Oschersleben au calendrier 2021.

Leur priorité était d’abord d’offrir aux équipes un nouveau calendrier adapté à leur organisation qui tienne compte des autres changements de dates des 24 Heures Motos (12 et 13 juin) et des 12 Hours of Estoril (17 juillet) ainsi que des organisations du Bol d’Or les 18 et 19 septembre et des Suzuka 8 Hours le 7 novembre.

Il s’agissait aussi de trouver un créneau offrant la meilleure visibilité internationale à l’événement après la fin des Jeux Olympiques à Tokyo.

Compte tenu de ces exigences, le seul créneau favorable retenu était à la mi-août.

Malgré ces efforts conjoints, le circuit d’Oschersleben n’a malheureusement pas pu se dégager d’engagements déjà pris à cette date.

Les 8 Hours of Oschersleben n’auront donc pas lieu sur cette saison FIM EWC 2021.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Nous regrettons vraiment de ne pas pouvoir intégrer les 8 Hours of Oschersleben au calendrier 2021. Oschersleben fait partie des rendez-vous FIM EWC depuis 1999. C’est aussi une épreuve importante pour les équipes allemandes et d’Europe de l’Est qui sont de plus en plus nombreuses à s’engager sur le championnat. »

Jorge Viegas, Président de la FIM« Bien que nous n'ayons pas pu trouver de date alternative pour les traditionnelles 8 Heures d'Oschersleben, nous sommes impatients d'accueillir de nouveau cette course l'année prochaine. En attendant, le reste du calendrier FIM EWC 2021 se déroulera comme prévu, mais en gardant à l'esprit que nous devons maintenir la flexibilité jusqu'à ce que nous en ayons fini avec la pandémie. Nous remercions sincèrement toutes les personnes impliquées pour les efforts continus. S'il vous plait, restez forts ! »

Calendrier FIM EWC 202112-13 juin 2021 – 24 Heures Motos / Le Mans – France

17 juillet 2021* – 12 Hours of Estoril – Portugal

18-19 septembre 2021 – Bol d’Or (24h) / Le Castellet – France

7 novembre 2021 – Suzuka 8 Hours – Japon

* Course le samedi

