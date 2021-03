Équipe historique en championnat du Monde FIM EWC, National Motos attaque la saison 2021 avec une toute nouvelle donne. Le team français passe en Superstock pour chasser la Coupe du Monde FIM avec une nouvelle identité mais la même détermination.

Depuis 50 ans, la Honda National Motos se fait remarquer en Championnat du Monde d’Endurance. La Honda National Motos jaune et bleue frappée du numéro 55 est un pilier de la discipline.

Cette équipe créée par Pipo Baldit est aujourd’hui managée par son fils Stéphane. Régulièrement dans le Top10 en FIM EWC, National Motos a gravé son nom dans le grand livre d’histoire de l’Endurance avec sa victoire aux 24 Heures Motos 2006.

Nouveau défi en SuperstockAujourd’hui, National Motos ouvre une nouvelle page. L’équipe se lance un nouveau défi et s’aligne en Superstock avec la nouvelle CBR1000RR-R avec le soutien de Honda France. Stéphane Haddadj nous en dit plus.

« Durant de longues années, nous avons été un des seuls teams à représenter Honda en Endurance. L’arrivée de F.C.C. TSR Honda France nous a amené à repenser notre position. Le renouveau de National Motos passe par ce nouveau départ en Superstock. Nous y allons avec des ambitions sportives et avec un projet de formation et de transmission de savoir auprès des jeunes. Nous sommes associés à deux grandes écoles de la région parisienne, l’INCM (Institut National du cycle et du Motocycle) et le GARAC, qui forment des techniciens deux-roues. Les jeunes apprentis participeront à l’aventure. Les plus anciens du team partageront leur savoir-faire. »

La victoire Superstock est en ligne de mire pour National Motos mais son team manager préfère jouer la modération. « Même avec notre expérience, nous allons devoir nous adapter à cette nouvelle catégorie. Cela impose de travailler différemment. Nous repartons aussi avec une nouvelle CBR très performante mais elle n’a pas encore bouclé de course de 24 h en Superstock. »

Nouvelle imageCe nouveau challenge s’accompagne d’un nouveau look. National Motos conserve son numéro 55 mais il ne faudra plus chercher la Honda jaune et bleue. « Nous avons eu de longues négociations avec Honda pour trouver un compromis qui puisse rappeler les couleurs historiques du team, jaune et bleu, et nous inscrire dans une identité esthétique communes aux Honda engagées en Endurance et en Championnat de France. »

National Motos reforme également un nouveau trio autour de Stéphane Egea, pilote National Motos depuis 2017. Au guidon de la Honda 55 chaussée en Dunlop, il sera associé à Guillaume Antiga et à Kevin Trueb.

