La diffusion et l’audience du Championnat du Monde FIM d’Endurance ont encore progressé lors de la saison FIM EWC 2019-2020 malgré un calendrier perturbé par la pandémie mondiale. Des événements suivis en direct sur les cinq continents, une meilleure couverture avec plus de chaines, un temps de diffusion et une audience en hausse ainsi qu’une portée de notre communication et de nos media sociaux en forte progression sont les principaux points positifs à retenir.

L’élargissement de la diffusion TV permet au Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 d’être présent dans 209 pays sur les 5 continents avec un nombre de chaînes à la hausse. L’Endurance mondiale est retransmise cette saison par 20 diffuseurs internationaux dont 7 nouveaux (MAVTV Motorsports Network et Claro Sports sur le continent américain, Servus TV et AM Baltics en Europe et True Sport, Channel Max et TVRI en Asie)

Pour satisfaire les fans, 8 de ces 20 diffuseurs assurent des retransmissions en direct sur chaque continent.

FIM EWC Javier Forés rejoint le BMW Motorrad World Endurance Team HIER À 09:20

Malgré un calendrier ramené à quatre épreuves au lieu de cinq en raison de la crise sanitaire, le temps de diffusion TV des courses progresse de 14% grâce à cette couverture élargie et l’audience en hausse (+ 4 %) touche plus de 158 700 000 personnes (source Nielsen Sports).

Les indices digitaux sont aussi à la hausse. La portée de notre communication digitale a presque triplé sur la saison 2019-2020. Parmi les dix pays les plus actifs, on note deux nations asiatiques avec, dans le trio de tête, la France, la Grande-Bretagne et le Japon (source Melwater).

La fan base de nos réseaux sociaux a quasiment doublé lors de cette saison et l’on note en particulier le succès grandissant des vidéos vues (20,6 millions sur l’ensemble de nos réseaux sociaux) dont le nombre et la qualité augmentent chaque saison.

La plateforme EWC 360 Fan Tour by Tag Heuer lancée en collaboration avec l’ACO lors des 24 Heures Motos 2020 a connu un très vif succès. Cette expérience unique, innovante et immersive a permis aux fans de plonger au cœur de la course et de la vie des équipes. Une équipe dédiée a produit 18 vidéos 360° durant la semaine de course. La visite de la pitlane façon street view arrive en tête des meilleures vues devant un tour embarqué et arrêt au stand de nuit.

Face à ce bilan très positif, les équipes d’Eurosport Events travaillent déjà pour rendre la saison FIM EWC 2021 encore plus attrayante et innovante pour les fans du monde entier.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Sylvain Guintoli et Kazuki Watanabe intègrent le Yoshimura SERT Motul 19/01/2021 À 19:57