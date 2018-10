Top départ pour les 24 Heures Motos 2019. La route vers la prochaine épreuve FIM EWC vient de s’ouvrir sur le Mondial de la Moto à Paris avec la révélation de l’affiche officielle et l’ouverture de la billetterie dès le 9 octobre. L’article Objectif 24 Heures Motos 2019 est apparu en premier sur FIM EWC.

Top départ pour les 24 Heures Motos 2019. La route vers la prochaine épreuve FIM EWC vient de s’ouvrir sur le Mondial de la Moto à Paris avec la révélation de l’affiche officielle et l’ouverture de la billetterie dès le 9 octobre.

L’ACO, organisateur des 24 Heures Motos, a profité du Mondial de la Moto, qui vient de s’ouvrir à Paris, pour lancer l’édition 2019 qui se disputera au Mans les 20 et 21 avril prochains. En présence de Kenny Foray (ERC-BMW Motorrad Endurance), Freddy Foray et Mike Di Meglio (F.C.C. TSR Honda France), l’ACO a révélé l’affiche des 24 Heures Motos 2019 et vient d’annoncer l’ouverture de la billetterie dès le mardi 9 octobre à tarif prévente sur lemans.org

Top départ aussi pour les équipes puisque les engagements ouvriront dès le 13 décembre 2018 pour une annonce du plateau de la 42e édition le 25 janvier 2019.

Parmi les nouveaux venus sur les 24 Heures Motos 2019, l’ACO annonce le projet bien avancé de l’engagement d’une Saroléa, moto sportive électrique conçue en Belgique.

