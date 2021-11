L’équipe française vient d’annoncer son nouveau trio de pilotes pour le Championnat du monde FIM d’Endurance 2022. Alex Plancassagne sera aux côtés de l’Italien Roberto Rolfo et du Japonais Cocoro Atsumi au guidon de la Yamaha #66.

Après une saison 2021 concentrée sur les 24 Heures Motos et le Bol d’Or, OG Motorsport by Sarazin revient en force pour 2022. Avec ce nouvel équipage, l’équipe française vise la victoire en Coupe du monde FIM Superstock.

Ad

Alex Plancassagne, vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock 2016 avec le Team 3ART, a rejoint OG Motorsport by Sarazin l’an dernier.

FIM EWC Trois nouvelles années de partenariat officiel Dunlop en FIM EWC HIER À 13:09

Il sera en 2022 aux côtés de Roberto Rolfo. Le pilote italien, vice-champion du monde GP250 en 2003, a remporté deux Coupes du Monde FIM Superstock avec Moto Ain en 2019 et en 2020.

Le Japonais Cocoro Atsumi était en septembre dernier au guidon de la Yamaha OG Motorsport by Sarazin avec Alex Plancassagne. 7e à l’arrivée, ils ont décroché la 4e place en Superstock. En 2019, Cocoro Atsumi a également terminé 14e et 1er Superstock aux Suzuka 8 Hours et 15e et 3e Superstock aux 8 Hours of Sepang avec l’équipe japonaise Tone RT Syncedge 4413 BMW.

On attend donc OG Motorsport by Sarazin dans le peloton de tête Superstock en 2022.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le Championnat du Monde FIM EWC de retour à Suzuka 24/11/2021 À 08:09