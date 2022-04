Philipp Steinmayr a déclaré que faire partie de l’équipage gagnant du Dunlop Superstock Trophy lors des 24 Heures Motos était un “rêve devenu réalité”.

L’Autrichien a fait équipe avec les Français Hugo Clere et Baptiste Guittet au sein du Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore pour remporter la division production alors que le Championnat du Monde d’endurance FIM 2022 débutait au Mans.



Le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore a surmonté le retard causé par un filtre à huile cassé pour convertir sa pole position du Dunlop Superstock Trophy en une victoire de catégorie, assortie d’une belle quatrième place au classement général avec sa Yamaha proche de la série. Cependant, BMRT 3D Maxxess Nevers, National Motos, le No Limits Motor Team et le Team 33 Louit April Moto ont tous pointé en tête de la catégorie, les trois premiers cités étant souvent très proches les uns des autres. Voilà qui constitue la publicité ultime pour le Dunlop Superstock Trophy, disputé par des structures plus petites et moins financées.



Le No Limits Motor Team a finalement terminé à la deuxième place du Dunlop Superstock Trophy et à la cinquième place au classement général, après une série d’échanges de positions en fin de course avec National Motos, devant 33 Louit April Moto, Pitlane Endurance, le Team LH Racing et BMRT 3D Maxxess Nevers.



Après l’arrivée, Steinmayr a déclaré : “C’est vraiment génial, c’est un rêve devenu réalité et c’est juste le résultat d’un très bon travail de toute l’équipe. Ils ont été rapides lors des pit-stops, mes coéquipiers ont été très rapides sur la piste et nous avons rattrapé le temps perdu pendant la nuit. C’était vraiment dur, ma course la plus difficile jusqu’à présent, mais c’est tellement agréable de remporter une victoire.”

