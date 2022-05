Un grand circuit et un défi encore plus grand attendent les pilotes du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM et leurs équipes du 2 au 5 juin, lorsque le légendaire Circuit de Spa-Francorchamps accueillera le deuxième rendez-vous de la saison 2022, les 24H SPA EWC Motos.

Faisant renaître l’esprit des célèbres 24 Heures de Liège, qui ont été une manche de l’EWC jusqu’en 2001, les 24H SPA EWC Motos sont en passe de devenir un classique des temps modernes avec une liste d’engagés de haut niveau et un circuit amélioré spécifiquement pour l’EWC dans le cadre d’un investissement de 25 millions d’euros. Un programme complet de courses de soutien et d’activités visant à offrir encore plus de divertissement aux spectateurs en dehors de la piste créera une atmosphère inoubliable.Deuxième des trois courses de 24 heures inscrites au calendrier de l’EWC 2022, les 24H SPA EWC Motos se distinguent par les 6,985 kilomètres du Circuit de Spa-Francorchamps, sa nature ondulée et son mélange de virages à basse, moyenne et haute vitesse, tandis que sa situation, dans la forêt des Ardennes, peut entraîner des conditions météorologiques changeantes et imprévisibles.Si le retour de l’EWC sur le circuit emblématique de Spa n’est plus qu’une question de jours, ledit retour a nécessité plus de cinq années de préparation. Les 24H SPA EWC Motos se dérouleront sur un tracé considérablement modifié, conséquence des changements imposés par la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et la Fédération Motocycliste de Belgique (FMB).Au cœur de ces changements, qui ont été ratifiés par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) conformément aux exigences des courses automobiles, se trouvent l’élargissement des zones de dégagement dans plusieurs virages, le repositionnement des barrières de sécurité dans certaines sections, ainsi que le réalignement du virage à gauche du Speaker’s Corner – mais uniquement pour les motos. Des travaux d’infrastructure supplémentaires et la construction d’une tribune spécifique au sommet du Raidillon ont également été entrepris.Les 24H SPA EWC Motos font suite aux spectaculaires 24 Heures Motos qui ont ouvert la saison EWC. Gregg Black, Sylvain Guintoli et le Belge Xavier Siméon ont apporté à Yoshimura SERT Motul, structure championne FIM EWC en titre, la victoire après une course passionnante au Mans. L’équipe 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, quant à elle, a obtenu les meilleurs résultats dans la Coupe du Monde FIM EWC et le Dunlop Superstock Trophy. Cliquez ICI pour lire notre interview de Xavier Siméon avant sa course locale de l’EWC.Les 24H SPA EWC Motos, qui coïncident avec un certain nombre d’actions de développement durable dans le cadre de la Semaine Verte de la FIM, seront diffusées dans le monde entier et la course sera retransmise en direct sur la plateforme Discovery Sports.L’ESSENTIEL24H SPA EWC Motos, Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022, Manche 22-5 juin 2022Circuit de Spa-Francorchamps, Belgique6,985 kilomètres13h00 CET, samedi 4 juinÀ établir*À établir*Un tracé aussi légendaire qu’exigeant accueille une compétition moto internationale pour la première fois depuis 2001. Les 24H SPA EWC Motos renouent avec l’esprit des 24 Heures de Liège, ancien pilier du calendrier EWC. L’emblématique circuit a subi d’importantes améliorations en matière de sécurité, mandatées par la FIM et la FMB pour le retour de l’EWC et ratifiées par la FIA conformément aux exigences des courses automobiles. Parmi ces changements, des zones de dégagement élargies dans plusieurs virages, le repositionnement des barrières de sécurité dans certaines sections, et le réalignement mineur du virage 9 – mais uniquement pour les motos.*Le retour de l’EWC sur le Circuit de Spa-Francorchamps a été évoqué pour la première fois en 2015, peu après que Discovery Sports Events (anciennement Eurosport Events) est devenu le promoteur du championnat dans le cadre d’un accord à long terme avec la FIM.*Avec ses 6,985 kilomètres, le Circuit de Spa-Francorchamps est le plus long du calendrier EWC.*En accord avec le Circuit de Spa-Francorchamps, Discovery Sports Events a désigné PHA Claude Michy, structure organisatrice de la manche française de MotoGP, pour prendre en charge la coordination générale des 24H SPA EWC Motos.*Le retour de l’EWC en Belgique coïncide avec la quête par Xavier Siméon d’un troisième titre mondial consécutif après ses succès de 2020 et 2021.NOUVEAUTÉ : TROPHÉE DUNLOP SUPERSTOCKCréé pour 2022, le Dunlop Superstock Trophy est une initiative conjointe du promoteur de l’EWC, Discovery Sports Events, de Dunlop et des promoteurs des différentes courses de l’EWC. Il fait suite à la nomination de Dunlop comme fournisseur unique de pneus pour la catégorie Superstock (SST).Toutes les équipes se voient attribuer le même nombre de pneus pour chaque course, avec deux choix de type de gomme pour l’avant comme pour l’arrière. Un système de récompenses est mis en place, les équipes recevant des pneus gratuits en fonction de leur résultat en course. Par exemple, si une équipe se voit attribuer 20 pneus et en reçoit 15 pour avoir gagné la course, une facture de cinq pneus est émise.Les concurrents du Dunlop Superstock Trophy sont éligibles pour la Coupe du Monde d’Endurance FIM, qui est disputée sur les 24 Heures Motos, les 24H SPA EWC Motos et le Bol d’Or. Le Dunlop Independent Trophy, décerné pour la dernière fois en 2021, n’existe plus, bien que les équipes qui concourent sans le soutien d’un fabricant de motos, que ce soit en Formula EWC ou en Superstock, puissent toujours courir pour leur propre Independent Trophy. Cliquez ICI pour plus d’information.Voici un condensé des changements apportés cette année au Championnat du Monde d’Endurance de la FIM :*L’ajout des 24H SPA EWC Motos au calendrier signifie que trois courses de 24 heures figurent dans la même saison de ce Championnat du Monde d’Endurance de la FIM.*Le Dunlop Superstock Trophy récompense les concurrents de la catégorie Superstock dans le cadre de l’accord de fourniture unique passé avec Dunlop pour cette catégorie.*Les résultats des qualifications sont basés sur le temps moyen des deux pilotes les plus rapides de chaque équipage (les performances du quatrième pilote ne sont pas prises en compte).*Tous les pilotes d’un même équipage doivent se qualifier dans une limite de 108 % par rapport à l’équipage le plus rapide dans chaque catégorie.*Stäubli est le fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué par la FIM pour le Championnat du Monde d’Endurance et la Coupe du Monde FIM de 2022 (année transitoire) à 2031. Bien que son utilisation ne soit pas imposée en 2022, le système est disponible à la vente ou à la location pour toutes les équipes qui souhaitent s’en équiper et se préparer à son utilisation qui deviendra obligatoire à partir de 2023.La première compétition organisée sur le Circuit de Spa-Francorchamps, en 1921, fut une course de motos, et les 24 Heures de Liège ont été créées en 1973.Mike di Meglio, France (F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR 1000RR-R)« C’est une piste unique, et les conditions seront assez difficiles, car il peut pleuvoir dans certaines portions du circuit alors que dans une autre, ça reste sec. Ça va être une longue course et on doit respecter cette piste. J’ai fait quelques essais l’année dernière pour apprendre le tracé. Tout le monde disait qu’il faut y être allé au préalable pour bien comprendre, car il y a beaucoup de virages rapides. Avoir quelques jours d’essais a été très intéressant et j’espère que cela nous aidera en course. »Randy de Puniet, France (Webike SRC Kawasaki France, Kawasaki ZX10RR)« Ne jamais avoir couru à Spa avant de mettre un terme à ma carrière aurait été dommage, alors je suis là et la piste est assez incroyable. Honnêtement, c’est le plus beau circuit du monde. C’est la piste parfaire pour l’EWC et nous espérons pouvoir faire une belle course. J’apprécie chacune des portions, même la chicane et l’épingle. Comme nous n’avons pas effectué de tests pendant l’hiver, la première manche a été comme une séance d’essais. Pour cette course, nous sommes mieux préparés, plus proches des meilleurs, et l’objectif est de se battre pour le podium. »Xavi Fores, Espagne (ERC Endurance-Ducati, Ducati Panigale V4R)« J’étais vraiment impatient de rouler ici pour la première fois, car tous les gens qui m’en ont parlé disaient que c’est un beau tracé – et je l’ai réalisé dès les premiers tours en test. C’est un genre de piste que j’aime bien, très fluide partout avec pas trop d’épingles ni de gros freinages – ce qui est bon pour nous, pour moi et aussi notre moto à laquelle ce circuit convient parfaitement. Eau Rouge n’est pas un virage facile, car il est en aveugle et on ne peut pas voir l’extérieur là où il faut changer de direction. Ce sera moins physique que Le Mans parce qu’on aura plus de temps pour se reposer avec la longue ligne droite, plus de virages fluides et pas autant de points de freinage – on pourra plus économiser notre énergie. Mais le circuit est long et ce sera une course difficile, plus encore avec la météo changeante. »Marvin Fritz, Allemagne (YART Yamaha Official Team EWC, Yamaha YZF-R1)« Je suis allé à Spa trois ou quatre fois pour la course des 6 Heures, et je connais très bien cette piste. C’est une des plus belles au monde, mais elle est difficile parce qu’il y a beaucoup de portions rapides et il faut être précis pour bien prendre la corde à chaque fois puis avoir de la vitesse dans les lignes droites et en sortie de virage. Bien sûr, nous venons toujours pour gagner, mais pour nous, le plus important sera de finir, comme au Mans, pour engranger le plus de points possible – car notre objectif est de gagner le championnat et sur une course de 24 heures, on peut faire de grands pas en avant pour être dans la lutte. Le gros travail accompli dans l’hiver par l’équipe sur le moteur et l’électronique a payé, maintenant nous travaillons dur sur le démarreur et ça va mieux. Nous avons perdu [du temps] lors du départ [au Mans] et environ cinq secondes à chaque arrêt au stand. Avec 27 arrêts au stand, cela fait deux minutes et demie et nous avons perdu [la course] pour moins d’un tour, mais être à l’arrivée a été comme une victoire. »Markus Reiterberger, Allemagne (BMW Motorrad World Endurance Team, BMW M1000RR)« Se rendre à Spa est toujours spécial, surtout avec les changements apportés à la piste, car l’asphalte est très beau et vraiment, je l’adore. Elle est tout simplement fabuleuse avec tellement de grip, stable car désormais sans bosses – ils ont fait du très bon travail [pour ces changements]. Mon team manager, Werner [Daemen, qui est Belge], m’a toujours dit qu’il fallait que j’aille à Spa et c’est finalement arrivé il y a deux ans. Il nous a montré la piste, mais au bout de deux tours, il était détruit et nous avons dû nous adapter tout seuls ! Il détenait le précédent record avant Xavier [Siméon] et Spa est donc un bon endroit pour nous. Le Mans a été une course à oublier après la casse du moteur et nous ne pouvons que faire mieux à Spa. Quand j’ai sauté sur la moto [en tests], j’ai directement été rapide, alors il semble que nous allons dans la bonne direction. »Xavier Siméon, Belgique (Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R100R)« Cette piste est fabuleuse, elle est très, très rapide, vous devez beaucoup la respecter, car il vous faut un niveau de concentration et de confiance très élevé. Ça va être une course très dure, surtout la nuit. C’est une piste sur laquelle on peut faire une différence en termes de temps au tour. Comme est serpente dans les bois avec des virages rapides, sur sept kilomètres, elle est vraiment fabuleuse et c’est pourquoi tout le monde dit que c’est la plus belle piste au monde. J’ai couru à Spa en 2005 et 2006 et la météo peut changer à tout moment. Parfois, il pleut à l’arrière du circuit et pas dans la première partie, ça peut donc être la surprise à tout moment et c’est aussi pourquoi je vous ai dit qu’il fallait beaucoup respecter cette piste. »Kevin Manfredi, Italie (Wójcik Racing Team STK 777, Yamaha YZF-R1)« C’est incroyable, c’est une piste différente, elle n’est pas similaire aux autres. Elle ressemble à des montagnes russes et elle est très rapide. Je suis sorti en MotoE [en tests avant le début de saison]. Je ressens quelques douleurs, mais ça va. Au Mans, ça a été jusqu’à ma sortie du premier jour lors de laquelle j’ai touché une nouvelle fois les os cassés. En course, ça ne s’est pas bien passé puisque c’était terminé pour nous après cinq heures, mais dans la première, j’ai bien commencé et j’étais rapide dans la catégorie Superstock. »Philipp Steinmayr, Autriche (Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Yamaha YZF-R1)« Cette piste est carrément impressionnante et je l’adore, tout simplement. Il y a tellement de virages uniques. Quand je suis passé pour la première fois dans Eau Rouge, c’était fabuleux, un virage vraiment spécial. Ça va être une course difficile et nous manquons un peu de puissance par rapport à la Honda, alors nous ne savons pas comment ça va se passer. Comme les virages sont très rapides, essayer d’être plus agressif n’aide pas et c’est un point clé. »Le programme FIM EWC est le suivant :Mercredi 1er juin :16h00-17h00 : Parade du Circuit de Spa-Francorchamps à Malmedy17h00-19h00 : Session d’autographes20h00 : Parade de Malmedy au Circuit de Spa-FrancorchampsJeudi 2 juin :10h00-12h00 : Essais Libres15h40-16h00 : Première Qualification (Pilote Bleu)16h10-16h30 : Première Qualification (Pilote Jaune)16h40-17h00 : Première Qualification (Pilote Rouge)17h10-17h30 : Première Qualification (Pilote Vert)21h40-00h00 : Essais de nuitVendredi 3 juin :11h25-11h45 : Seconde Qualification (Pilote Bleu)11h55-12h15 : Seconde Qualification (Pilote Rouge)12h25-12h45 : Seconde Qualification (Pilote Rouge)12h55-13h15 : Seconde Qualification (Pilote Vert)13h30 : Conférence de presse d’après qualification17h00-19h00 : Allée des stands ouverteSamedi 4 juin :09h00-09h45 : Warm-up13h00 : Départ des 24H SPA EWC MotosDimanche 5 juin :13h00 : Arrivée des 24H SPA EWC Motos13h05 : Podium13h30 : Conférence de presse d’après courseCHRONOMÉTRAGE ET RÉSULTATSRésultats EWC :Chronométrage en direct EWC :CLASSEMENT PROVISOIRE APRÈS LA MANCHE 1Cliquez ICI pour voir le classement FIM EWC provisoire après la Manche 1.LISTE DES ENGAGÉS DÉFINITIVELa liste des engagés définitive sera publiée sur FIMEWC.com peu avant la course.