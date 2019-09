Quoi de neuf en FIM EWC 2019-2020 ?

La FIM en collaboration avec Eurosport Events poursuit l’évolution des règlements techniques et sportifs du Championnat du Monde FIM d’Endurance. Voici un tour d’horizon des principales modifications mises en place en FIM EWC 2019-2020.

Deux classements mondiaux

Dès le Bol d’Or, première manche du championnat FIM EWC 2019-2020, deux classements distincts seront établis pour les teams et les constructeurs, un classement en Championnat du Monde FIM EWC pour les équipes en Formula EWC, un classement en Coupe du Monde FIM d’Endurance pour les équipes Superstock. En fin de saison, deux classements pilotes seront établis dans ces deux catégories en tenant compte des classements des équipes pour les pilotes ayant participé à, au moins, 75 % des courses de la saison.

Temps de qualification

Pour se qualifier, un pilote devra avoir réalisé un temps au moins égal à 108 % (contre 109 % précédemment) du temps du pilote le plus rapide de son groupe. Le règlement prévoit déjà un temps de qualification minimum de 107 % en 2020-2021.

Limitation du nombre de pneumatiques en qualifications

Le nombre de pneumatiques autorisés est désormais uniquement limité en qualifications et contrôlé par des stickers alloués aux équipes. En Formula EWC comme en Superstock, sept stickers pneus sont accordés par équipe (réduit à cinq stickers si le team est constitué de deux pilotes au lieu de trois).

Fournisseur unique de carburant

L’amélioration de la sécurité sur toutes les épreuves EWC est un objectif prioritaire partagé par la FIM et Eurosport Events.

Pour améliorer les conditions de sécurité lors de la distribution, le transport et le stockage de l’essence sur les épreuves EWC et s’assurer qu’aucun team ne pourra stocker plus de 60 l d’essence dans son box, la FIM a accepté qu’ Eurosport Events mette en place pour la saison 2019-2020 un fournisseur unique de fuel.

Ce fournisseur, Panta Racing fuel est déjà connu et utilisé dans d’autres Championnats du Monde FIM. Il régulera la distribution aux teams et transportera l’essence sur les circuits pour qu’aucun team n’ait à acheminer de l’essence dans les paddocks par ses propres moyens.

Compte-tenu du système permanent de distribution d’essence au Mans qui assure déjà un niveau optimal de sécurité sur la pit-lane et dans les boxes, Panta Racing fuel fournira une essence unique sur toutes les épreuves EWC à l’exception des 24 Heures Motos.

Une aide financière spéciale au teams permanents EWC est proposée par Eurosport Events pour aider à amortir l’augmentation du prix au litre.

Casques homologués

A partir du 1er janvier 2020, les pilotes devront être équipés d’un casque homologué par la FIM dans le cadre du FIM Racing Homologation Programme déjà mis en application depuis le 3 juin dernier en MotoGP et WorldSBK. Les casques homologués sont référencés sur www.frhp.org

Machines homologuées

Les équipes Formula EWC pourront engager une machine parmi celles homologuées pour le Superbike mondial. Auparavant, Formula EWC et Superstock devaient choisir parmi les machines homologuées pour le Superstock 1000. Liste des machines homologuées

8 Hours of Sepang

La première édition des 8 Hours of Sepang, manche hivernale du FIM EWC 2019-2020, se disputera le samedi 14 décembre en Malaisie. Ce même week-end, le Circuit International de Sepang accueillera un double événement mondial : la deuxième course de la saison en Championnat du monde FIM d’Endurance et la grande finale du championnat du monde WTCR/Oscaro.

