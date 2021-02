Très remarqué la saison dernière, le Wójcik Racing Team a terminé 4e au classement mondial. L’équipe polonaise est montée deux fois sur le podium, 2e du Bol d’Or 2019 et 3e de la finale aux 12 Hours of Estoril 2020.

Libéré par un changement de calendrier mondial Supersport, Randy Krummenacher est ravi et impatient de faire ses débuts en Endurance. « J’ai toujours aimé l’atmosphère des 24 Heures Motos. Tout sera nouveau pour moi mais nous avons une super équipe. J’ai deux coéquipiers très rapides et expérimentés, Gino et Sheridan, que je connais très bien tous les deux, et j'aime aussi beaucoup le circuit qui m’a plutôt bien réussi dans le passé. La concurrence sera forte mais je pense vraiment que nous pouvons nous battre pour un très bon résultat. Je suis également très heureux de faire mes débuts en FIM EWC car mon père a couru en endurance quand j'étais petit, donc c'est sympa de revenir dans le paddock où j'ai grandi. Pour l'instant, ce n'est que pour Le Mans mais nous verrons ce qui se passera plus tard ».